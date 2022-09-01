原标题：科研助理岗位开发工作取得重大进展

记者8月31日从科技部获悉，截至8月24日，科研助理岗位共吸纳14万人就业，其中，2022届高校毕业生超12万人。

这得益于两个多月以来，中央和各地的积极推动，科技部与教育部、财政部等部门的部署动员、协调配合，各地方科技管理部门和国家高新区的大力推进，各类创新主体的积极行动。

“科技部高度重视科研助理岗位开发工作，积极协调组织部署，短时间内在密集部署、央地协同、宣传激励、深挖资源、强化督导等方面开展了创新实践，确保了科研助理岗位开发工作取得重大进展。”科技部成果转化与区域创新司副司长吴家喜表示，科研助理岗位开发和落实工作，探索了高校毕业生就业的新选择、科技和人才结合的新模式、科研主体提升创新能力的新途径。

在中央教育工作领导小组6月11日召开会议之前，科技部办公厅于5月31日印发《关于做好国家高新区、自创区稳增长稳市场主体保就业促创业和2022年高校毕业生等青年就业创业工作的通知》，将开发科研助理岗位作为重要任务之一进行部署。此后，科技部相继召开专题会议、部门协调会等，形成开发科研助理岗位工作方案，并进一步细化任务安排、压实工作责任。

紧锣密鼓的动员部署，相关政策文件密集出台，科研助理岗位开发落实工作有了明晰的进度表。

“为提升岗位曝光度、增强吸引力，让更多应届毕业生接纳科研助理岗位工作，我们多渠道宣传激励，促成供需对接。”吴家喜介绍，一方面，利用教育部和相关地方高校毕业生就业平台以及互联网平台集中发布岗位信息；另一方面，科技部会同科技日报社开展科研助理系列报道，新华社、央视新闻联播等对科研助理岗位进行宣传报道，营造了良好社会氛围。

聚焦拓宽岗位开发渠道、深挖岗位资源，科技部充分利用地方等各级科技计划项目、基地平台等设立科研助理岗位，鼓励高校、科研院所、科技企业等积极开发科研助理岗位从事学术助理、财务助理、实验技术等。

值得关注的是，科技部与财政部沟通后明确，按照科研经费管理改革有关政策，单位可按规定统筹利用科技计划项目结余资金等用于科研助理岗位经费支出。有些地方还及时出台岗位、生活补贴、人才公寓配套等相关优惠政策措施，建立一揽子激励机制。

“科研助理开发工作不是阶段性的，是深入贯彻落实党中央、国务院关于稳增长稳市场主体保就业促创业的重要举措。”吴家喜说，接下来，科技部将会同教育部等部门共同深化研究、加大工作力度，推动建立中国特色的科研助理制度。

（科技日报北京8月31日电）

(责编：赵竹青、陈键)

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