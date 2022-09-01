人民网北京9月1日电 （记者车柯蒙）日前，全国“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”表彰评选结果揭晓，国家税务总局张家口市崇礼区税务局获评全国“人民满意的公务员集体”，是全国税务系统5家获评单位之一。

记者了解到，近年来，国家税务总局张家口市崇礼区税务局不断提高政治站位，强化政治意识，始终把“人民满意”作为工作的出发点和落脚点，充分发挥税收职能作用，扎实开展各项税收工作。特别是在支持冬奥会筹办上，创新服务举措，落实优惠政策，为冬奥会顺利筹办和后奥运经济贡献了税务力量。

近年来，国家税务总局张家口市崇礼区税务局牢固树立政治机关意识，以加强党的建设为着力点，树品牌、立形象、干事业、出成绩，不断提高党员干部政治“三力”，在服务冬奥会筹办举办等各项中心工作中，扎实推动基层党建工作上档升级，紧紧围绕党委、党支部、党员三个层面全方位推进党的建设，确立了“党委掌总舵，支部扛红旗，党员齐奋进”的工作思路，充分挖掘和弘扬北京冬奥精神，创建“弘扬冬奥精神、争当冰雪先锋”党建品牌，立足税收职能，贡献税务力量，基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用进一步凸显。

申奥成功以后，到崇礼参与冬奥建设的企业和外籍人士逐渐增多，为方便这部分人群高效便捷地办理税收业务，国家税务总局张家口市崇礼区税务局在办税服务厅开设“冬奥绿色通道”和“双语服务窗口”，对涉奥企业实行税务登记、申报缴税、发票领用等办税环节全流程一站式服务，提供预约服务等个性化服务措施，实现冬奥办税即来即办，一趟办结。

为保障冬奥建设项目顺利按时完工，国家税务总局张家口市崇礼区税务局对76个冬奥建设项目建立工作台账，推行专职负责制，通过制作冬奥政策手册、拍摄短视频等方式开展政策宣传，同时组建冬奥税收服务团队，深入涉奥企业和场馆一线，搞对接、问需求，送政策、解难题，帮助企业用好用活冬奥相关税收优惠政策，团队成立以来累计一对一政策辅导325户次，有效提升了涉奥企业税收政策水平和办税操作能力。

为实现“远程帮办、问办结合”服务模式，打通线上线下“办税缴费最后一公里”，为纳税人缴费人办实事、解难题，崇礼区税务局成立“阳光e税”远程帮办中心。目前，国家税务总局张家口市崇礼区税务局办税厅远程帮办中心设立座席4名，受理范围涵盖通过电子税务局提交的发票核定、税务登记变更、清算报备、跨区域涉税事项报验、代扣缴登记、土地增值税登记等多项业务，自建成运行以来，帮办中心共接听纳税人咨询2400余户次，受理并办理业务800余笔，大大压缩了纳税人办税时间和成本。

在线下服务方面，国家税务总局张家口市崇礼区税务局深入推进“放管服”改革，成立工作领导小组，扎实开展“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，认真落实10大类30项100个具体措施。严格落实首问责任制、限时办结、延时服务、一次性告知等各项服务制度和“最多跑一次”清单，实施简易注销改革，着力解决“办税难”“领票难”“咨询难”“注销难”问题。在办税服务厅全部9个窗口配置了评价器，按照“谁办理、谁负责”的原则，由窗口人员和平台主管部门根据回访核实情况组织整改，并及时反馈纳税人，纳税人、缴费人获得感持续提高。

为落实落细退税减税政策红利，国家税务总局张家口市崇礼区税务局组建多个不同行业退税服务专班，实行网格化分包机制，由网格员为企业提供“点对点”税前精准辅导、“一对一”税中高效服务、“个性化”税后权益维护等服务，以政策“懂不懂”、流程“快不快”、服务“好不好”为标尺，切实为企业发展增添动力、激活力。经统计，国家税务总局张家口市崇礼区税务局今年已累计为2387户纳税人退税缓税4.85亿元，其中文化旅游业占比近40%，减税退税政策落实对稳住区域经济大盘和帮助企业蓄能助力作用明显。

(责编：鲁婧、高雷)

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