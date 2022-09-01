人民网北京9月1日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局北京市税务局了解到，为汇集优质资源，蓄能消费潜力，潜心培育离境退税商店，自2015年7月1日北京市率先实施境外旅客离境退税政策以来，北京市离境退税工作日益完善，政策效应逐步凸显。截至目前，北京市离境退税商店已突破800家。

为进一步释放离境退税政策效应，量身打造离境退税商店高品质、专业化政策服务，北京市税务局推出“定制e服务”，实现离境退税政策精准直达市场主体。

北京市税务局采取市局牵头抓总、区局直联企业的方式，建立常态化推广机制，综合谋定商店培育的时间表、路线图，同时，与市商务局协作，打通数据信息共享渠道，更新品牌首店、旗舰店、体验店等重点商业实体名单，依托税收大数据进行多维衡量、精准筛查，通过电子税务局实现离境退税政策一键精准推送，直达潜力企业。截至目前，已对全市商业企业进行了离境退税商店资质筛查，完成了三批1170户次的离境退税政策靶向推送。

记者了解到，针对符合离境退税商店条件、有意愿拓展离境退税业务的企业，北京市税务局开启了“绿色通道”，设立了预约办理、业务咨询专线，为企业提供总机构预约代办、远程网上备案、标牌免费邮寄等“非接触”一站式备案服务，同时，开设“离境退税云课堂”、组织“送政策”推广活动等，打通线上线下服务通道，让企业轻松完备案，快速享受离境退税政策服务。2022年以来，已经完成115家新增离境退税商店备案，积极助力企业释放商业潜力。

立足首都城市定位，北京市税务局结合首都商圈布局，积极挖掘消费增长“点”，助力打造商业街区沿“线”消费场景，紧密契合重点商“圈”改造提升。

据北京市税务局第二税务分局相关负责人介绍，北京离境退税商店建设就是要充分发挥优势品牌店、国潮特色店、旗舰连锁店等品牌带动作用，通过配合加强重点商圈改造升级、拓展“即买即退”试点范围，逐步形成“点线圈”相结合的立体式离境退税商店布局，推动优化首都消费空间。截至目前，北京市退税商店已达832家，重点商圈覆盖率达到100%，“即买即退”试点商店已拓展至6家。

“不断提升离境退税便利化水平，满足国际旅客差异化退税需求，是北京市税务部门一直追求的目标。近年来，北京市先后推出了自助退税、‘便捷支付’等退税服务举措，努力为入境旅客提供高效快捷的离境退税体验。下一步，税务部门将携手北京市商务、文旅等部门，进一步加快培育离境退税商店和‘即买即退’试点商店，拓展更多老字号和传统特色商店参与离境退税业务，不断提升离境退税服务品质，努力为入境旅客营造更加舒适便捷的退税环境，助力北京成为国际一流的消费目的地，让更多的入境旅客爱上‘北京购’。”北京市税务局第二税务分局相关负责人表示。

(责编：鲁婧、高雷)

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