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超强台风“轩岚诺”来势汹汹 农业农村部紧急部署防御工作抓好秋粮抗灾救灾

2022年09月01日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （记者李栋）据中央气象台预报，今年第11号台风“轩岚诺”于8月28日在西北太平洋洋面生成，并快速加强为今年首个超强台风，中心附近最大风力超过17级，未来强度将维持甚至增强。当前正值秋粮产量形成的关键时期，农业农村部紧急部署台风防御工作，抓好秋粮抗灾救灾，确保农（牧、渔）民生命财产安全和农业生产安全。

加强监测预警。针对台风“轩岚诺”路径复杂的情况，加强与气象、应急、水利、海洋等部门的沟通会商，密切关注“轩岚诺”移动路径、强度和天气、海浪变化，分析研判对农（牧、渔）业生产的影响，及时发布预警信息。加强应急值守，提早制定防御方案，强化灾情调度，主动收集、核实和反映灾情，提高信息的时效性和准确性。充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，宣传台风防范措施。

抓好秋粮抗灾救灾。黄淮海和东北地区玉米、水稻等作物正值灌浆至乳熟期，遭遇台风倒伏后，植株倾斜未完全倒伏且相互叠压的地块，尽量维持现状；植株完全倒伏、茎秆未折断的地块，及早垫扶果穗促进通风，防止果穗发芽霉变；及时喷施叶面肥加快成熟、喷施杀菌剂预防病害和穗腐；倒伏严重的尽快抢收，尽可能用于鲜食、加工或青贮。南方地区对受淹的水稻，要及时查苗洗苗扶苗，加强肥水管理；对旱地作物，要及时中耕松土，壅土培蔸，喷施叶面肥，促进恢复生长。对因灾绝收地块，要结合农时季节和地区特点，指导农民及时查苗补苗，因地制宜改种补种。

确保渔业生产安全。第一时间通知海上作业渔船采取措施防风避浪，必要时组织渔船回港避风、养殖人员上岸避险。加强渔港码头和渔船集中停泊等重点区域的监控和督查，落实各项防范措施。对停港系泊锚泊渔船合理安排，留足间距和疏散通道，防止发生港内船舶碰撞事故。加强应急值守，落实24小时应急值班和领导在岗带班制度，着力做好渔民撤离、渔船救助、渔船自救互救等工作。

做好畜牧和设施农业防风防涝。做好大棚设施防风处理，及时疏通田间沟渠，防止发生大面积内涝。抓紧畜禽圈舍排险加固，加固维护渔港设施和堤坝，彻底清理疏浚畜禽养殖场排水系统，避免人员和畜禽伤亡。台风过后尽快修复损毁的蔬菜大棚、畜禽圈舍、养殖池塘，疏浚渠系，修复桥涵泵站、机耕道路等农业设施，及时补苗、补栏，尽快恢复生产。加强灾区动物疫病防控，做好灾后消毒和死亡动物无害化处理，防止灾后重大动物疫病、人畜共患传染病暴发流行。

精准指导服务。要根据作物生育进程和灾害发生特点，组织专家制定分区域、分作物防灾减灾技术指导意见。及时组派工作组包县包乡、进村入户，督促落实防灾减灾措施，帮助解决实际困难。组派专家组和科技小分队，深入生产一线蹲点包片、巡回指导，调查评估灾情，提高关键技术到位率。搞好种子、种苗、种畜及化肥、农药、疫苗等生产资料调剂调运，满足灾后生产恢复需要。督促有关保险机构对参保渔船等设施和农作物尽快定损、理赔。

(责编：鲁婧、高雷)
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