人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家粮食和物资储备局：大部分夏粮主产区收购进入尾声 种粮农民收入显著提高

2022年09月01日10:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月1日电 （记者李栋）目前，大部分夏粮主产区收购进入收尾阶段。据国家粮食和物资储备局数据显示，截至8月25日，主产区各类粮食企业累计收购小麦5030万吨，同比增加80万吨，旺季收购进度已超8成，种粮农民收入显著提高。

近日，在山东省乐陵市欣丰粮食储备有限公司王集库区，运粮司机张师傅领到一张银行卡大小的车辆专属卡片-“智能一卡通”，在接下来的粮食验质、检斤、入仓、结算每一个流程，更新后的信息都将靠这张卡进行“无缝对接”。

“有了这张‘智能一卡通’，粮食收购业务的全过程会在同一个公开透明、责任可追溯的信息平台上规范运行。‘人情粮’、‘打白条’的现象得到了很好的解决，种粮农民收入也有了显著提高。”欣丰粮食储备有限公司王集库区主任刘建勇说。

“今年夏粮每亩单产达到604公斤，市场收购均价最高达1.59元/斤。通过线上‘云交易’竞标收购的5000吨新增储备粮平仓入库。至此，乐陵市13万吨夏粮完成收购颗粒归仓。”乐陵市农业农村局相关负责人表示。

据国家粮食和物资储备局监测数据显示：今年夏粮收购呈现进度快、质量好、价格稳、市场活的显著特点。目前小麦每斤在1.53元左右，同比提高近0.3元，种粮农民收入显著提高。

“今年新收获小麦的整体质量为近十年来较好水平。前期，随机抽查部分库点的新收小麦质量检验显示，容重均在每升800g左右，比上年提高了10g，均达到一等水平。”国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云表示。

目前，早籼稻收购平稳有序，主产区累计收购472万吨，同比增加56万吨。“秋粮即将上市，秋粮收购是全年粮食收购工作的重头戏，粮食收储部门将提前做好秋粮收购准备工作，确保新产秋粮颗粒归仓、收储入库。”秦玉云说。

(责编：鲁婧、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全球独角兽企业发展的新趋势
　　独角兽企业作为具备强大创新能力和巨大成长潜力的企业群体，是衡量一个国家和地区创新能力与创新生态的重要风向标，是提升国际竞争力和区域竞争力的重要市场主体。 独角兽企业作为具备强大创新能力和巨大成长潜力的企业群体，是衡量一个国家和地区创新能力与创新生态的重要风向标，是提升国际竞争力和区域竞争力的重要市场主体。…
人工智能算法“照亮”月球永久阴影区
　　以瑞士苏黎世理工大学为首的一个国际研究小组利用人工智能算法观察到月球上的永久阴影区。该人工智能有望“照亮”永久的阴影区，尤其是那些尽管旋转但自然阳光仍无法到达的区域。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部