人民网北京9月1日电 （记者李栋）目前，大部分夏粮主产区收购进入收尾阶段。据国家粮食和物资储备局数据显示，截至8月25日，主产区各类粮食企业累计收购小麦5030万吨，同比增加80万吨，旺季收购进度已超8成，种粮农民收入显著提高。

近日，在山东省乐陵市欣丰粮食储备有限公司王集库区，运粮司机张师傅领到一张银行卡大小的车辆专属卡片-“智能一卡通”，在接下来的粮食验质、检斤、入仓、结算每一个流程，更新后的信息都将靠这张卡进行“无缝对接”。

“有了这张‘智能一卡通’，粮食收购业务的全过程会在同一个公开透明、责任可追溯的信息平台上规范运行。‘人情粮’、‘打白条’的现象得到了很好的解决，种粮农民收入也有了显著提高。”欣丰粮食储备有限公司王集库区主任刘建勇说。

“今年夏粮每亩单产达到604公斤，市场收购均价最高达1.59元/斤。通过线上‘云交易’竞标收购的5000吨新增储备粮平仓入库。至此，乐陵市13万吨夏粮完成收购颗粒归仓。”乐陵市农业农村局相关负责人表示。

据国家粮食和物资储备局监测数据显示：今年夏粮收购呈现进度快、质量好、价格稳、市场活的显著特点。目前小麦每斤在1.53元左右，同比提高近0.3元，种粮农民收入显著提高。

“今年新收获小麦的整体质量为近十年来较好水平。前期，随机抽查部分库点的新收小麦质量检验显示，容重均在每升800g左右，比上年提高了10g，均达到一等水平。”国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云表示。

目前，早籼稻收购平稳有序，主产区累计收购472万吨，同比增加56万吨。“秋粮即将上市，秋粮收购是全年粮食收购工作的重头戏，粮食收储部门将提前做好秋粮收购准备工作，确保新产秋粮颗粒归仓、收储入库。”秦玉云说。

(责编：鲁婧、高雷)

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