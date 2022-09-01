原标题：链家房产经纪人上榜“2022北京榜样”

近期，“2022北京榜样”八月第四周人物榜单正式发布。其中，北京链家经纪人王龙因勇救两名落水儿童荣誉登榜。据了解，“2022北京榜样”大型主题活动由中共北京市委宣传部、首都精神文明建设委员会办公室主办，旨在宣传树立“奋发向上，崇德向善”的“北京榜样”。

今年6月3日，在北京石景山区河边，有两个孩子不幸落入河中。当时情况十分危急，王龙和自己的孩子恰好也在河边，听到呼救之后，他马上把孩子交给身边的游客，跳入河中向孩子游去。救下两个孩子后，王龙便因体力不支晕倒在地上，被送往医院救治。事后，当被问及救人时的想法，王龙很坦诚：“那个时候哪有时间想啊，就一个念头，赶紧把人救上来！”。

据王龙介绍，贝壳平台和链家一直倡导社区友好的观念，一个个平凡的日子里，王龙也默默为社区生活贡献着自己的力量。今年5月份，王龙和同事们持续奋战十多天，助力社区抗疫，协助检测健康码、为居民测体温、维持现场秩序等等。早在2020年初，王龙担任小区志愿者长达半年，为社区居民送菜、送药，为保障居民基本生活尽自己的一份力。

在王龙看来，助人为乐、为身边的人做自己力所能及的事情是他作为房产经纪人生活中的基本素养。他表示，房产经纪人和大家的生活离的很近，平时工作要和街坊四邻时常沟通。俗话说远亲不如近邻，不管是作为客户还是朋友，在他人需要帮助的时候肯定会帮一把。

据了解，贝壳多年来一直践行向上向善的社区友好理念，发挥门店优势，扎根社区。不仅为居民提供了日常便民服务，还推出了“高考服务站”“我来教您用手机”“大地美容”等项目，关注居民日常生活，用实际行动做居民的“好邻居”，让社区生活更美好。

(责编：曹淼、李源)

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