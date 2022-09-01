人民网北京9月1日电 （记者车柯蒙）“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”，曾几何时，千年的陶瓷文化从湘赣的边陲小城走向世界。近日，这座瓷都又通过直播的形式再次被聚焦。

8月23日，一场非物质文化遗产传承之旅在中国三大瓷都之一的湖南醴陵开启。活动期间，五名斗鱼主播完成了醴陵陶瓷的制作，体验了洗泥、拉胚、捺水、画胚和烧制等抟泥成器的工艺流程。通过直播画面，不少年轻观众直观、生动地感受到非物质文化遗产的独特魅力。

记者了解到，作为中国“国瓷”“红官窑”的所在地，醴陵的陶瓷产业已有两千余年的历史，陶瓷产品涵盖日用瓷、电瓷、工艺瓷、建筑瓷、新型陶瓷五大系列4000多个品种，形成了以日用陶瓷、电瓷、釉下五彩艺术瓷生产为核心，集装备制造、新材料研发、陶瓷物流等配套产业于一体的较完整的产业链条。其中，醴陵独创的釉下五彩瓷烧制技艺则是在2008年入选国家级非物质文化遗产保护名录，本次非物质文化遗产传承之旅的“主角”也正是釉下五彩瓷。

国家级非物质文化遗产代表性项目醴陵釉下五彩瓷烧制技艺省级代表性传承人陈利。受访者供图

五天“学徒”期间，斗鱼主播们穿上仿古风的服饰，在师傅们的指导下，体验了洗泥、制胚、捺水、画胚、烧窑等的工艺流程，让每一步工序完整地呈现在直播间的观众眼前，展示了抟泥成器的技艺。在非遗传承人的指导下，主播们还根据自己在各自领域的特长，为古老的陶瓷技艺加入了全新的创作元素，使得非物质文化遗产和当下的年轻流行文化结合在一起。

据介绍，从2020年年底，斗鱼正式转型成为“直播+视频+图文+社区”一体的以游戏为核心多元化内容生态平台后，自制内容就成为了平台发力的主战场。

“斗鱼作为内容平台，应当积极承担社会责任，为中国传统文化，尤其是非遗文化的传承提供传播渠道。”斗鱼相关负责人表示，希望能让更多年轻人能够亲身体会到传统文化的魅力，了解其中的独特技艺和传承故事，让古典艺术结合流行文化成为年轻人的“新时尚”。

据介绍，湖南陶瓷产业和互联网平台的跨界合作也促进了陶瓷相关高校毕业生的创业和就业，推动了陶瓷产业和文化创新发展。

(责编：鲁婧、高雷)

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