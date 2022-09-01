中国互联网协会副秘书长宋茂恩。人民网记者 于凯摄

人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）近日，传播内容认知全国重点实验室在京举办了以“人工智能及AI算力加速数字经济”为主题的应用示范交流会。会上，中国互联网协会副秘书长宋茂恩表示，数据驱动的人工智能正越来越深入地融合到人类的生产生活中，从助力、赋能经济社会发展逐步成为数字经济发展的基础技术，推动着人类社会数字化转型。

“大力发展人工智能已经是当今各国共识。”宋茂恩表示，目前已有40余个国家和地区把人工智能提升到国家战略，美国、欧盟、英国、日本等世界主要国家和地区从战略布局、资金投入、技术研发、领域应用等方面出台系列政策措施进一步强化自身的人工智能竞争力。

宋茂恩认为，作为人工智能发展的基础，对基础软硬件的发展应该保持足够的重视，特别是算力平台、共性技术、行业训练数据集和仿真训练平台等方面，在政策上应鼓励技术创新，加强技术攻关，结合我国数据资源优势，推动数据要素流动和共享的市场机制建设，为我国人工智能技术发展创造更有利的条件。

“在人工智能技术层面，超大规模智能模型成为全球人工智能前沿研究热点，国内相关机构、企业需要加强大模型研发工作。”宋茂恩认为，大模型的更新迭代速度不断加快，大模型的网络构建、模型训练、算法调优等技术日益成熟，应鼓励相关技术加速向互联网、ICT、金融、政务及更多的垂直行业渗透，推动可用的基础大模型向好用的行业大模型转向。

“我国人工智能技术发展很快，数据和算力资源丰富，相关企业和机构应积极探索应用场景的拓展和创新。”宋茂恩表示，场景创新应坚持企业的主体地位，结合政府引导，围绕高端高效智能经济、安全便捷智能社会建设、高水平科研活动、重大活动和重大工程打造重大场景，以人工智能高水平应用促进经济高质量发展。

“可以预期，人工智能将越来越深入地融入到人类的生产生活中，并成为丰富数字生态、构建数字空间的基础技术，给我们带来全新的发展模式和成功方式。”宋茂恩对人工智能技术发展、推动人类社会数字化转型并与经济社会深度融合充满期待。

(责编：王仁宏、高雷)

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