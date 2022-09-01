原标题：微众银行亮相2022年服贸会，以数字化小微企业金融服务拥抱数字经济浪潮

9月1日至9月5日，2022年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展在北京首钢园举办。本届展会共有130余家国内外金融机构、国际组织和金融科技企业参展，集中展示数字经济下服贸行业的数字化、绿色化转型升级及综合实力。

作为数字银行，微众银行再度亮相服贸会舞台，展现以企业金融品牌“微众企业+”为代表的数字普惠小微金融服务成果，是本届金融服务专题展专注于展示小微企业服务的银行。微众企业+亦贯彻“与小微企业共成长”的品牌理念，携手小微企业客户展现数字科技创新成果，共同拥抱数字经济浪潮。

以数字化企业金融服务，助力小微企业数字化转型升级

展会现场，以“科技蓝”为主基调的微众银行光影“隧道”率先映入观众眼帘。观众在穿过隧道的过程中见证了微众银行企业金融服务的成果。此外，现场通过互动形式为观众呈现“微众企业+”以数字科技打造的全链路商业服务生态，帮助企业实现并打通了融资、票据贴现、账户管理、保险等常用经营场景在内的全流程数字化。

移步巨型互动手机屏，观众可以在手指点触间，亲身体验微众企业+核心产品智能流畅的申请审批过程。此外，现场还展示了微众银行联合南山科创局的面向科创型企业的“一键贴息”特色功能，该功能所具备的“审核备案一次过、贷款资金一天取、利息补贴一网通”的优势备受关注和认可。形式多样、开放包容、注重交流、互动感强的各式陈设与装置，让观众全方位体验到全球领先数字银行的科技魅力。

让小微企业做主角，共同拥抱数字经济时代浪潮

关注到小微企业宣传发声诉求，微众企业+为企业量身定制了“企业+宣传”服务，利用微众企业+的数字化营销优势，通过企业拍摄视频、广告曝光等方式多渠道提升企业宣传声量。本次展会，微众企业+的企业客户也受到邀请，以特殊的形式来到了展会现场。现场大屏幕轮番播放着微众企业+为其拍摄的宣传片，来自不同行业、背景各不相同的企业家们，演绎着属于中国的企业家精神。

此外，展会现场还通过模型展示了小微企业客户的优秀产品：海普洛斯的新型冠状病毒核酸检测试剂盒、基因唾液采样盒等模拟装置，充分展现了企业自主研发的强大创新力；童心制物的mBot2可联网人工智能编程机器人，带领观众体验快乐学习的无限乐趣；浩瀚卓越的V2三轴手机稳定器，让观众切身感受到数字科技为美好生活创新价值。这样的展示形式让人耳目一新，也让更多观众切身感受到小微企业敢闯敢拼的奋斗精神，近距离接触并了解小微企业自主创新的傲人成绩，让小微企业在更大的国际舞台上，获得了更全面的展示机会。

数字科技重塑金融服务形态，助力数实融合发展

随着全球数字化和信息化的加速发展，数字经济日益成为经济复苏和经济增长的新引擎，“数字技术与实体经济深度融合”已成为我国数字经济发展的重要主线，同时也成为金融服务业的“必答题”之一。微众银行作为国内获得国家高新技术企业认证的商业银行，始终深耕金融科技领域，在发展普惠金融、支持实体经济、助力金融科技自立自强等领域积极探索，为数字经济的高质量发展增添新的动力。

伴随金融科技对延绵数千年的金融服务业的持续重塑与再造，微众银行依托“ABCD”(人工智能、区块链、云计算和大数据)金融科技战略有效提高了金融服务的效率，提升了金融服务的覆盖面和可得性，服务个人用户达3.4亿，小微企业法人客户近280万家，初步形成了独具微众特色、商业可持续的数字普惠金融发展模式。在以数字科技践行小微企业金融服务的过程中，微众银行探索出的一整套独特的数字化方式，利用数字化大数据风控、数字化精准营销与数字化精细运营，走出了一条“发展可持续、风险可承担、成本可负担”的“微业贷”模式道路。

微众银行行长助理公立表示：“数字经济是中国未来发展的重要命题，小微企业实现数字化转型是其中的重大课题之一。微众银行坚持自主创新、科技驱动，希望利用数字科技为小微企业提供贷款以外的更多服务，充分发挥我们所积累的数字化经验和流量，为小微企业发展提供全方位、多层次的助力，如帮助企业在线上宣传产品、拓展生意人脉、打开线上销售渠道等，从而打造全链路商业服务生态。接下来，微众企业+将进一步助力小微企业数字化转型，与其共享数字科技创新成果，共筑数字经济与实体经济融合发展之路。”

未来，微众银行将继续发挥数字科技优势，携手小微企业在数字经济转型的浪潮中共同成长，助力数实深入融合发展，为“全球服贸”贡献中国金融力量。

(责编：曹淼、李源)

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