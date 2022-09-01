新华社北京9月1日电（记者刘夏村、吉宁）9月1日，在2022中国电子商务大会上，商务部宣布新增河北金卓颐高电子商务产业园、江苏省无锡市梁溪区电商产业园等14家基地为国家电子商务示范基地，至此国家电子商务示范基地总数达155家。

“中国电子商务在网络零售市场、网购人数、数字化快递业务以及移动支付规模方面稳居世界第一。”商务部副部长盛秋平表示，2021年以来，尽管面临诸多超预期因素影响，中国电子商务仍展现出极强韧性。

会上发布的《中国电子商务报告（2021）》显示，2021年全国电子商务交易额达42.3万亿元，同比增速19.6%，其中商品类交易额31.3万亿元，服务类交易额达到11万亿元；全国网上零售额13.09万亿元，同比增速14.1%；电子商务从业人员达到6727.8万人。

盛秋平表示，电子商务作为数字经济的典型代表，既是数字技术和实体经济深度融合的具体产物，也是持续催生新产业新业态新模式的有效载体，更是稳增长、带就业、保民生、促消费的重要力量。商务部努力推动电子商务高质量发展，让发展成果更多、更好、更公平惠及广大人民群众。

北京市委常委孙军民说：“2011至2021年，北京市网上零售额由298亿元增至5392亿元，增长超过17倍。北京市将充分发挥‘两区’政策叠加优势，紧抓率先打造国际消费中心城市新机遇，促进电子商务技术、模式和业态创新。”

中国电子商务大会作为2022年中国国际服务贸易交易会高峰论坛之一，由商务部、北京市人民政府主办。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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