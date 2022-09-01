商务部：中方坚决反对美方不断滥用出口管制措施限制半导体相关物项对华出口
2022年09月01日20:56 | 来源：新华网
小字号
新华社北京9月1日电 商务部新闻发言人束珏婷1日表示，一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施，限制半导体相关物项对华出口，中方对此坚决反对。
在商务部1日举行的网上例行发布会上，有媒体问，8月31日美国芯片设计公司英伟达称被美国政府要求限制向中国出口两款被用于加速人工智能任务的最新两代旗舰GPU计算芯片A100和H100。请问中国商务部对此有何评论？该举动将对中国科技企业的运作有何影响？
束珏婷说，中方注意到相关情况。一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施，限制半导体相关物项对华出口，中方对此坚决反对。美方相关做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将严重影响美国企业的利益，阻碍国际科技交流和经贸合作，对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复造成冲击。美方应立即停止错误做法，公平对待包括中国企业在内的各国企业，多做有利于世界经济稳定的事。
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- “贸美八桂?河湾相连?共享未来”：2022年服贸会广西展团展现服务贸易发展潜力
- 人民网北京9月1日电 （记者李彤）8月31日至9月5日，“全球服务 互惠共享”的口号再次唱响北京，迎着全世界的目光，广西展团带着开放交流的热情亮相2022年中国国际服务贸易交易会。 VR体验、技术成果发布、动漫和非遗文创荟萃......9月1日，随着嘉宾共同按下启动手印，位于国家会议中心的广西形象馆正式开门迎客，向世界展示广西服贸的特色。…
相关新闻
- 评论
- 关注