本报北京9月1日电 （记者张璁、王政、喻思南）中国互联网络信息中心8月31日发布的第五十次《中国互联网络发展状况统计报告》显示：截至今年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%。

信息基础设施建设持续推进。截至今年6月，我国千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力，已累计建成开通5G基站185.4万个，实现“县县通5G、村村通宽带”。

网民规模持续稳定增长。较2021年12月新增网民1919万，互联网普及率较2021年12月提升1.4个百分点。农村地区互联网普及率较2021年12月提升1.2个百分点，达58.8%。为更好地满足老年和特殊人群需求，452家网站和APP完成适老化、无障碍化改造和评测。网民人均每周上网时长为29.5个小时，较2021年12月提升1.0个小时。

互联网应用持续发展。截至今年6月，我国短视频用户规模达9.62亿，较2021年12月增长2805万，占网民整体的91.5%；即时通信用户规模达10.27亿，占网民整体的97.7%。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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