本报北京9月1日电 （记者柴哲彬）2022年中国国际服务贸易交易会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛1日上午在北京举行。论坛由商务部、工业和信息化部、北京市政府、中国科学技术协会、人民日报社共同主办，中国电子学会、人民日报数字传播公司承办。

商务部副部长盛秋平，工业和信息化部副部长徐晓兰，北京市政协副主席林抚生，中国科学技术协会书记处书记张桂华，人民日报社编委委员、秘书长程庆民出席论坛并致辞。

与会各方代表表示，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以此推动数字技术创新发展，促进数字经济社会治理深入协同，持续推动数字经济和数字贸易做强做优做大，共创全球数字经济发展新格局。

著名经济学家布莱恩·阿瑟、中国社科院大学教授江小涓在论坛上发表主旨报告。

作为2022年服贸会的重要活动之一，本次高峰论坛以“数字化赋能贸易高质量发展”为主题，积极推动数字贸易全球合作新格局构建。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经