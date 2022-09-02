西部陆海新通道铁海联运班列累计开行突破两万列
2022年09月02日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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本报重庆9月1日电 （记者刘新吾）8月29日，随着一趟班列从广西钦州港站开出，驶向重庆团结村站，西部陆海新通道铁海联运班列累计开行总量达到2万列。其中，重庆开行铁海联运班列6400多列，占比超三成。
西部陆海新通道北接丝绸之路经济带、南连21世纪海上丝绸之路，经过5年发展，西部陆海新通道运输货物由最初的陶瓷、板材等几十个品类，增加至汽车配件、电脑配件、新能源汽车等640多个品类，成为拉动西部地区经济发展、畅通国内国际双循环的强劲引擎。
西部陆海新通道推动沿线省份通力协作，目前，西部陆海新通道可辐射16个省份59市111个站点，对外可通达全球113个国家和地区的335个港口。
今年以来，西部陆海新通道还通过抢抓RCEP实施带来的机遇，加强进出口货源组织，开通了“江西南昌—钦州—越南”等海铁联运班列，推动通道外贸班列高质量发展。今年1—7月，通道发运外贸货物9.2万标箱，比2021年同期增长52%。
《 人民日报 》（ 2022年09月02日 06 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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