本报记者 申智林

一只与稻共生的小龙虾，能带来多大的经济效益？

联动一、二、三产业，发展经营主体2300余家，实现年综合产值超140亿元——湖南益阳市南县给出了答案。

截至目前，南县共有稻虾种养面积60多万亩，小龙虾年加工能力达12万吨，逐步形成了一条集苗种繁育、生态种养、冷链物流、餐饮消费、精深加工等为一体的稻虾产业链。

从一个小规模的农业种养产业，到成为带动县域经济发展、三产深度融合的优势主导产业，稻虾产业的转变，折射出地处洞庭湖平原腹地的农业大县南县，立足本土资源优势，引领农业现代化升级的探索。

当前，南县经开区首个虾壳健康产品加工项目正在加紧建设。“预计今年就能顺利投产。”项目主体、南县顺祥食品有限公司办公室主任李力上告诉记者。扎根南县20多年，顺祥食品有淡水鱼、小龙虾等12条食品生产线，产品畅销国内外。

过去，在加工小龙虾的过程中，处理虾壳是件令人头疼的事。为了提升农产品整体价值，2021年，在南县县委、县政府的鼓励下，顺祥食品决定投资2亿元，进行虾壳产品加工。

“从虾壳中提取出的虾蛋白粉、甲壳素等，可用于医药保健、化妆品相关行业，既能产生良好生态效益，又进一步延伸了稻虾产业链。”李力上说，“生产线建成后，可以有效处理县域内绝大部分由食品加工产生的虾壳。”

“农头工尾”，助推了农业产业链的延伸，提升了农产品的附加值。“工尾”强不强，直接关系到“农头”可否产生“龙头”。

南县的棉麻纺织产业，曾是传统的“工尾”优势产业，但近年来后劲不足，发展滞后，部分企业亏损严重。

如何破局？

“推动产业由劳动密集型向智能制造型升级是关键。”南县经开区主要负责人介绍。

南县生辉纺织有限公司生产车间内，一台台智能纺纱机正高速运转。经过10余道工序，蓬松的棉花被制成纤细的包芯纱。作为生辉纺织的“拳头产品”，其市场占有率目前在国内位居前列。

“引进先进设备，坚持自主研发，企业近几年迎来了快速发展。”生辉纺织有限公司行政经理杨勇说，“关键时刻，多亏政府扶了一把。”

2019年，生辉纺织推出双包芯纱、四芯纱等主打产品，进入市场发展的关键期。当时，企业想自建厂房，但既缺场地又缺资金。南县经开区针对性纾解难题，建起一栋3万平方米的定制厂房，交付企业使用，一举解决了企业难题。

“今年上半年，企业实现产值3.5亿元。”杨勇说，“目前，公司正继续扩大规模，引进先进设备，打造智能纺织生产线，进一步增强市场竞争力。”

以龙头企业为带动，南县经开区现有17家纺织企业，2021年实现产值超过33亿元，形成了集轧花、纺纱、织布、成衣于一体的完整产业链，规模效应渐显。

建成“农头工尾”完整产业链，还要坚持推进农业品牌化发展。

南县积极打造特色产业加工园，组织农业企业参加各类展销会，培育本土农业品牌。一批诞生自南县的农业企业，陆续依靠品牌和口碑，形成了稳定的市场号召力。2020年成立的湖南助农米业，目前已发展成为一家一、二、三产业深度融合的农业企业。

“目前，全县有规模以上农产品加工企业44家，去年实现产值73.45亿元，占全县规模工业总产值的近50%；实现税收6400多万元，提供了近7000个就业岗位。”南县县委书记罗讯表示，推动农业产业做大做强，让农业成为有奔头的产业，农业大县也可以走出一条县域经济高质量发展之路。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 10 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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