本报记者 孙 超

8月30日，2022中国新媒体大会“科技赋新能 融媒向未来”技术应用论坛在湖南长沙举行。宣传部门、新闻媒体、行业组织、商业平台、技术公司共同探讨新技术浪潮下中国新媒体变革转型趋势与融合发展未来。

本次论坛中，“智媒体”成为出现频率最高的关键词之一。四川日报报业集团、百度智能云、索贝数码分别从媒体行业和技术领域的角度分享了各自的智慧媒体解决方案。

论坛上，四家国家重点实验室首次在中国新媒体大会登台亮相，发布前沿领先、适用管用、安全可靠的新技术新应用。

本次论坛还向全体新闻工作者发起了“智媒体新服务”倡议，号召主流媒体以智慧媒体融入智慧城市建设，当好社会治理的“智慧中介”。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 11 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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