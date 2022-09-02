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聚焦新媒体、新平台的社会责任

本报记者  孙  超
2022年09月02日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　8月30日，2022中国新媒体大会“社会服务与新媒体力量”社会责任论坛在湖南长沙举行。

　　作为2022中国新媒体大会的一场重量级专题论坛，本次论坛聚焦从“新闻+”到“服务+”，探讨新型主流媒体如何彰显社会责任和职责使命。

　　来自人民日报社等媒体、企业和平台的8位新媒体代表和新平台负责人围绕综合服务、教育公益、救灾公益、助农直播、寻人服务、维权服务等主题所探索的新模式、新路径、新思考进行了分享。此外，来自中国社科院等机构和企业的嘉宾围绕“乡村振兴与新媒体力量”这一主题进行了案例解析。

　　论坛启动了2022中国新媒体联合公益行动暨优秀案例征集，还进行了“乡村振兴智慧融媒公益云平台”战略合作签约仪式。该平台将充分发挥“新闻+政务+服务”的整合力量，为推进乡村振兴战略探索网络助农新模式。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月02日 11 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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