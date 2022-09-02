本报记者 申智林

8月29日至31日，2022中国新媒体技术展在湖南长沙举办。展会以“新技术 融创新高地”为主题，旨在通过媒体融合领域新技术、新成果的集中展示，推进“智媒”加速赋能“融媒”，筑牢新型主流媒体深度融合发展的融创新高地。

展会亮点频出，依托人民日报社、新华社、中央广播电视总台、中国传媒大学建设的四家国家重点实验室，推出一批具有前瞻性、创新性、先进性和引领性的科研应用成果，展示了技术赋能媒体深度融合新趋势；以“智媒+政务+服务+商务”为特征，省市县三级媒体展示了创新发展深度融合新场景；一批具有自主研发能力的“智媒”企业，也通过“文化+科技”新应用的展示，显示其正成为推动媒体融合深度发展的重要力量。

湖南广播影视集团有限公司作为本届新媒体技术展承办单位，也重点展示了依托旗下5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室研发的数字主持人、5G智慧电台等新媒体技术，全面呈现湖南广电文化与科技共情共生下的媒体深度融合新生态。

据悉，中国新媒体技术展之后将每年举办一届。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 11 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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