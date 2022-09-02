本报记者 申智林

绿色军帽、红黄领章，湖南长沙马栏山视频文创园创智园1号演播厅的荧幕上，拍摄于上世纪60年代的电影《雷锋》从黑白影片变成了彩色影像，红色经典展现时代魅力。

不远处的马栏山计算媒体研究院项目展区，手语虚拟人同步使用视听语言与面前的观众开展无障碍交流。

红色经典、科技范儿、“国潮”、创新……8月31日，在富集新颖多样的数字化融媒产品的马栏山视频文创园，这些词不时在观众耳畔回荡。当日，2022中国新媒体大会之“马栏山上话国潮”文创盛典专题活动在园区创智园1号演播厅举办。

以“马栏山上话国潮——中国造·正当潮”为主题，按照“红色文化科技展”和“国潮盛典”两条主线，园区着重展现了近两年来弘扬主旋律、传播传统文化，利用创新思维和科技手段形成的发展成果。活动期间，来自媒体、互联网技术企业、商业传播平台以及有关领域的专家学者汇集此地，聚焦媒体融合发展、新媒体创新实践、互联网前沿话题等展开交流与分享。

“红色文化科技展”包括“红色马栏山”和“科技马栏山”两个主题。

其中，“红色马栏山”主要展现园区4K修复红色经典影像等技术内容。近年来，马栏山视频文创园从技术平台、人才培养等方面发力，通过搭建红色文化生产线、红色文化数字基因库等，用新技术、新模式传承红色文化、革命精神。

《雷锋》《毛泽东在1925》《刘少奇的四十四天》《国歌》等一大批红色影片经4K修复后，从园区走向全国，扩大了经典电影的人群覆盖面，扩大了红色文化和革命精神的影响力。

“科技马栏山”主要展现园区企业最新科技成果，包括华为云音视频创新、火山引擎、多豆乐新媒体等技术项目。马栏山计算媒体研究院等科研机构的研发成果，也在这里向观众全方位展示。在互动区，与会者通过AI虚拟人等内容，还可以零距离感受最新三维视觉动作捕捉技术，体验数字人驱动、元宇宙虚拟空间会议等数字文创设备。

“国潮盛典”上，“国潮马栏山”“创意马栏山”两个主题成为当日活动的热点话题。

“国潮马栏山”主要融合国乐演奏等文化特色，邀请园区优秀企业代表共话文创国潮，体现国潮背后的文化自信，展现科技创新助推文创国潮发展。马栏山视频文创园首席技术专家周苏岳、湖南知了青年文化有限公司创始人李武望等7位演讲嘉宾就“元宇宙之马栏山实践”“解锁中华美学里的神秘密码”等主题进行现场分享。

“创意马栏山”通过解读《全国视频文创产业发展指标体系研究》（即“马栏山指数”），解码全国视频文创产业发展新趋势，成为引领视频文创产业发展的风向标。

活动期间，“小漾”虚拟数字人等一批科技成果发布上线。同时，园区还举行了重点招商企业签约仪式，推进马栏山视频文创产业进一步发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 11 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经