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圆通速递亮相2022中国服贸会

2022年09月02日08:18 | 来源：中国网财经
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原标题：“数字化转型 高质量服务”——圆通速递亮相2022中国服贸会

8月31日，以“服务合作促发展 绿色创新迎未来”为主题的2022年中国国际服务贸易交易会(简称“服贸会”)在北京开幕。圆通速递作为“供应链及商务服务”专题展参展商，以“数字化转型 高质量服务”为主题，通过多种形式，从快递主业、国际物流、服务亚运等多领域全方位体现其近年来数字化转型成果，并展示了多款数字化产品。

圆通展台重点展示了多年来数字化转型成果：一方面以金刚核心系统为基础，通过行者、运盟、网点管家、管理驾驶舱等数字工具，实现快递全业务流程的数字管理，并推动数字化从呈现问题向智能决策转变；另一方面，圆通在自动化设备中率先融合数字化工具应用，推进柔性分拣和机器视觉应用，并试点无人化。数据显示，圆通近年来的数字化转型效果初显——2021年，圆通快件时效显著增强，全程时长同比缩短超6小时；客户体验持续改善，投诉率同比下降超30%。

圆通沉淀多年的数字化技术在国际领域也进行了切实落地——从询价、下单、跟单，到对账、PO管理，圆通速递推出的“全球信息化系统”已经实现了国际供应链全流程数字化管理，为跨境包裹保驾护航。

圆通展厅内的两架“亚运号”飞机模型成为不少观众的打卡点。作为杭州2022年亚运会官方物流服务赞助商，圆通速递将积极投入赛事物流服务，为亚运会提供充分的运能保障。值得一提的是，圆通速递还为亚运会量身打造了物流运作及控制信息系统——亚运物流数字管理系统，该系统由订单管理、运输管理、仓信管理和主配送计划四个子系统构成，目前已经通过杭州亚组委验收。

圆通速递创立于2000年5月28日，目前已发展成为集快递物流、科技、航空、金融、商贸等为一体的综合性国际供应链集成商。目前，圆通国际的业务已覆盖全球150多个国家和地区，圆通速递旗下圆通航空已成为国内航空货运领域的头部企业之一。

(责编：曹淼、李源)
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