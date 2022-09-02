人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

六部门：加大对困难群众物价补贴力度

2022年09月02日08:57 | 来源：北京青年报
小字号

原标题：六部门：加大对困难群众物价补贴力度

　　据国家发改委官网消息，受疫情、灾情等影响，困难群众增多，为更好保障困难群众基本生活，国家发展改革委、民政部、财政部等6个部门联合印发通知，决定阶段性调整社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制(简称“价格补贴联动机制”)，加大对困难群众物价补贴力度。

　　通知明确，阶段性扩大价格补贴联动机制保障范围，将领取失业补助金人员和低保边缘人口等两类群体，阶段性新增纳入价格补贴联动机制保障范围。执行期限为2022年9月至2023年3月（对应2022年8月至2023年2月物价指数）。有条件的地方可进一步扩大保障范围。

　　通知提到，阶段性降低价格补贴联动机制启动条件，将启动条件中的CPI单月同比涨幅达到3.5%阶段性调整为3.0%，同时保持CPI中食品价格同比涨幅达到6%的启动条件不变，满足任一条件即启动价格补贴联动机制。执行期限为2022年9月至2023年3月。现行启动条件已经适当降低的地方，可结合当地实际情况阶段性进一步降低启动条件，不得提高启动条件。

　　通知还明确了增支资金保障渠道，提出将低保边缘人口纳入保障范围并降低启动条件的增支资金，以及对城乡低保对象、特困人员、享受国家定期抚恤补助的优抚对象、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童降低启动条件的增支资金，由中央财政通过困难群众救助补助资金分地区给予补助，其中东部地区补助30%、中部地区补助60%、西部地区补助80%。地方阶段性进一步降低启动条件至3.0%以下的增支资金以及其他增支资金，由地方财政予以保障。对领取失业保险金人员和领取失业补助金人员的增支资金，从失业保险基金中列支。

　　通知强调，保障基本民生是群众突出关切，是坚持以人民为中心发展思想的重要任务，是政府义不容辞的责任。各地要进一步提高政治站位，加强组织领导，压实主体责任，切实做好困难群众基本生活保障各项工作，坚决兜住兜牢民生底线；要落实资金保障责任，按规定做好物价补贴所需资金安排。全面梳理保障范围和对象，做到“应保尽保、应补尽补”，务必做到在物价指数公布当月将价格临时补贴足额发放到位。文/本报记者　熊颖琪

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十四号航天员乘组圆满完成首次出舱活动全部既定任务
　　人民网北京9月2日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年9月2日0时33分，经过约6小时的出舱活动，神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲密切协同，完成出舱活动期间全部既定任务，陈冬、刘洋已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。 此次是航天员首次从问天实验舱气闸舱出舱、由小机械臂辅助实施的出舱活动。…
“贸美八桂?河湾相连?共享未来”：2022年服贸会广西展团展现服务贸易发展潜力
　　人民网北京9月1日电 （记者李彤）8月31日至9月5日，“全球服务 互惠共享”的口号再次唱响北京，迎着全世界的目光，广西展团带着开放交流的热情亮相2022年中国国际服务贸易交易会。 VR体验、技术成果发布、动漫和非遗文创荟萃......9月1日，随着嘉宾共同按下启动手印，位于国家会议中心的广西形象馆正式开门迎客，向世界展示广西服贸的特色。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部