原标题：雅居乐2022半年报：净负债率下降 以地产为主多元业务协同发展模式见效

8月30日，雅居乐集团控股有限公司公布了2022年半年报。通过调整和优化各项经营举措，上半年公司在降低负债率、优化土地储备结构、推动多元化等方面均取得成效。

尤其在降低负债率方面，8月30日，雅居乐披露了新的3.6亿美元偿债公告。这是公司8月份披露的第四份偿债公告，8月份其累计偿还金额超过50亿元。进一步降低公司负债率。

保持稳健发展

中报显示，上半年公司实现收入316.45亿元、毛利73.98亿元。净利润及公司股东应占净利润分别为33.54亿元、24.01亿元。

核心主业房地产业务保持稳健。上半年雅居乐项目预售总金额达到394.5亿元，累计预售面积307万平方米，预售均价为12848元/平方米。

数据显示，在保交付方面，雅居乐在广州、佛山、南宁、北京等20个城市完成了超过2.7万户、254万平方米的交付任务。

截至2022年6月30日，雅居乐在81个城市拥有预计总建筑面积达4349万平方米的土地储备，尤其是在大湾区、长三角、海南三个重点区域的土地储备面积，分别为1055万平方米、529万平方米、308万平方米。

报告显示，除了地产业务，雅居乐在物业服务、环保等多元化业务收入占比达到24.9%，较去年同期提升8.1%。其中，物业管理收入较去年同期增长31.7%，新增合约面积超过4320万平方米，较去年年底增长8.4%。

雅居乐环保板块，上半年取得了多个《危险废物经营许可证》，新增核准的处理资质涵盖焚烧、物化处理、柔性填埋及刚性填埋等多种业态。

负债进一步下降

数据显示，上半年雅居乐借贷总额共减少了137.04亿元。截至2022年6月30日，雅居乐总借贷金额702亿元，较2021年年末下降16.3%，公司短期借贷则下降了23.6%。公司净负债率为48.3%，较去年底下降2.5%。

上半年，雅居乐通过实施稳健的财务策略，优化及拓宽融资渠道、管控融资成本等方式，获得了足额的资金，融资成本也不断下降，其实际贷款利率已降至5.59%。

在披露半年报的同时，雅居乐于8月30日晚再次发布了一份偿债公告，公司称已将约3.6亿美元资金存入指定银行账户，用于全额偿还一笔发行于2021年8月27日、今年8月31日到期、票面利率4.85%的优先票据本金及利息。

该笔优先票据的总额为4亿美元，于今年8月22日，雅居乐已提前公告赎回其中的近4000万美元。此外，雅居乐还分别于8月11日、8月25日两次发布偿债公告。算上此次在内，雅居乐8月份偿还的债务已超过50亿元。

在8月份的债务偿还完毕后，雅居乐的债务压力减轻。公开信息显示，雅居乐下一笔到期的5亿美元票据时间为2025年1月。

(责编：曹淼、李源)

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