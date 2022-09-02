原标题：2022年服贸会，看看汽车行业带来了哪些绿色科技？

8月31日至9月5日，由商务部和北京市人民政府共同主办的2022年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京举行。今年服贸会的主题为“服务合作促发展 绿色创新迎未来”。

2012年，服贸会（当时称“京交会”）首次召开。十年间，服贸会不断壮大，与广交会、进博会一起，构成我国对外开放的三大展会平台。服贸会作为中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，为促进全球服务业和服务贸易发展作出了积极贡献。

9月1日，即服贸会开放日第一天，记者“打卡”国家会议中心和首钢园两个展馆后发现，“绿色”服贸会中，汽车行业正在展示可持续发展、数字化转型的底色。

传递绿色、可持续理念

“热闹”是特斯拉展台带来的直观感受。特斯拉带来趣味展区，以趣味场景互动打造“沉浸式”体验。现场，特斯拉互动娱乐区、露营休闲区、随心充电区吸引众多观众排队参观互动，成为热门“打卡点”。除了展车外，特斯拉V3超级充电站、家庭充电桩和光储充一体化充电桩吸引众人“围观”，更有串联北京充电生活圈和“电”亮北京城的趣味互动游戏。

“清洁”是丰田汽车展台传达的理念。在“双碳”战略下，氢能作为清洁能源备受关注。丰田汽车现场展示了燃料电池汽车的最近产品和成果。丰台展台上的最新一代MIRAI 氢燃料电池汽车甚是吸晴，记者了解到，全新MIRAI的最高续航里程已达到了850km（WTLC工况）。现场的两款氢燃料电池系统TL Power100和TL Power80，均面向中国商用车市场的需求，并在中国研发生产。

蔚来汽车则带来了基于移动互联网的加电解决方案。在蔚来汽车展示的充电桩产品中，有体积小功率强适合家用充电的7kW交流充电桩；有三倍充电速度，在家就能急速快充的20kW直流快充桩；还有从20%电量充至80%仅需半个小时的蔚来超充桩。除此之外，蔚来汽车还带来了ET7、ES8、ES以及EP9三款车型。

可持续发展需要每一家企业的参与。一直以来，梅赛德斯-奔驰都将可持续发展作为企业战略核心及全球发展的基本原则之一。联合国教科文组织&梅赛德斯-奔驰公益合作15周年的成果将在9月2日进行展示。

数字化赋能汽车行业

今年是高通公司第三年参与这一汇聚产业生态合作机遇的重要活动。高通沉浸式展示了5G、AI、XR等前沿科技及其赋能的元宇宙、制造业、汽车等领域的应用服务。契合“一起重新定义汽车”的理念，高通的骁龙数字底盘已为全球超过1.5亿辆汽车带来了智能互联体验。在今年服贸会上，高通公司技术许可业务和全球事务总裁亚历克斯 罗杰士表示，随着汽车行业向云连接、沉浸式和自动驾驶的未来演进，5G和智能边缘的其他创新正将汽车变成车轮上的联网计算机，通过融合关键功能以满足汽车制造商和消费者的需求。

不可否认，数字化已成为当下最重要的转型趋势之一。其他领域的数字化创新正在融入汽车行业。比如，中国邮政储蓄银行和充电桩企业进行合作，使得北京一些小区内的充电桩已经可以使用“数币”支付。在现场热闹的氛围中，足以感受到参展观众对这一新兴支付方式的兴趣。

华为则出现在金融服务展区，主推华为支付。记者了解到，华为支付可构建全新场景的支付体验，比如利用智能座舱实现人脸验证支付。据悉，华为支付将率先推送至问界M5的车机系统，预计将会出现在下个月更新的车机版本中。

智慧交通正改变生活

百度展示了自2013年开始布局自动驾驶后Apollo的发展历程，并重点介绍了Apollo的三层防护体系。在以安全为基础的技术加持下，目前萝卜快跑订单数量已达到100万+。

作为智慧交通中的一个元素，地图发挥的作用不容小觑。北京市交通委与高德地图联合打造了北京交通绿色出行一体化服务平台（北京Mass）应用试点。据悉，北京市民通过高德地图进行绿色出行，在享受一体化智慧出行服务的同时，可累计碳量，用于参与公益项目。

今年服贸会的主题，旨在强调合作，又为下一个十年发展定下绿色创新的基调。可以看出，“绿色”成为2022年服贸会上的一抹亮色。在服贸会举办十周年之际，元宇宙、沉浸式文旅体验、数字新元素等新奇好玩的科技值得来瞧一瞧。(赵琼)

(责编：曹淼、李源)

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