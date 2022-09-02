新华社北京9月2日电（记者张辛欣）工业和信息化部原材料工业司司长陈克龙2日表示，从2012年到2021年，我国原材料工业增加值由6.9万亿元增加到10.7万亿元，年均增长4.5%，占GDP比重保持在10%左右。钢、铜、铝、水泥、平板玻璃等主要产品产量连续多年保持世界第一，原材料工业规模体系优势愈加明显。

陈克龙是在工业和信息化部2日举行的“推动原材料工业高质量发展”主题新闻发布会上作出上述表述的。

陈克龙说，2012年以来，我国原材料产业体系完整优势不断巩固，拥有10个大类、34个中类、118个小类，15万余种产品。科技创新能力增强，行业绿色智能水平稳步提升，产业结构调整成效显著。

会上发布的数据显示，2021年原材料工业关键工序数控化率达到69%，高出全国工业平均水平15个百分点。从2012年到2021年，原材料工业主营业务收入由30万亿元增加到41万亿元。

值得一提的是，新材料产业加快发展，产值从2012年约1万亿元增加到2021年的5.9万亿元。“新材料产业是战略性、基础性产业，是新一轮科技革命和产业变革的关键领域。”工业和信息化部原材料工业司副司长邢涛在发布会上说，工业和信息化部联合有关部门制定促进新材料发展系列指导文件，搭建重点领域上下游合作机制，围绕关键基础材料短板引导协同攻关。目前已培育形成以材料为特色的单项冠军企业196家、专精特新“小巨人”企业998家。

陈克龙表示，下一步，将统筹运用规划、政策、标准等手段，扎实推动各项规划任务落实落细，着力提升原材料工业发展质量和效益，加快提升行业绿色发展水平。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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