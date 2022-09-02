新华社北京9月2日电（记者刘诗平）记者2日从水利部了解到，水利部自今年7月16日启动“引江济太”水量调度以来，已通过常熟水利枢纽引长江水入太湖流域6.08亿立方米，有效增加了太湖流域水资源供给，减缓了太湖水位快速下降趋势。

今年入汛以来，受持续高温少雨等因素影响，太湖水位持续走低，影响太湖流域水资源、水生态、水环境安全。应江苏省人民政府请求，水利部启动夏季“引江济太”水量调度，这是2007年以来首次在主汛期启动“引江济太”水量调度。

水利部水旱灾害防御司相关负责人表示，目前，累计通过常熟水利枢纽引长江水入太湖流域6.08亿立方米。其中，通过望亭水利枢纽引水入太湖3.19亿立方米，用于稳定太湖水位，促进太湖水体流动；通过望虞河向两岸水网供水2.89亿立方米，用于改善区域水环境。

这位负责人说，通过实施“引江济太”水量调度，有效增加了太湖流域水资源供给，减缓了太湖水位快速下降趋势，满足了望虞河两岸、环太湖周边、太浦河下游等地生活、生产、航运、水生态等用水需求。

据预测，今年第11号台风“轩岚诺”可能对太湖流域造成一定影响，9月太湖流域降雨量接近常年，在持续开展“引江济太”水量调度的情况下，9月底太湖水位可能仍较常年同期明显偏低，后期供水和水生态安全保障形势仍然严峻。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经