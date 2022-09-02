新华社北京9月2日电 题：创新催生新机遇——2022年服贸会企业家峰会聚焦创新的力量

新华社记者严赋憬、陈旭

新冠肺炎疫情影响仍在持续、国际地缘政治深刻演进，复杂变局下，未来服务贸易领域的创新着力点在哪里？怎样更好地推进创新驱动发展？

9月1日，作为2022年中国国际服务贸易交易会系列峰会之一，以“创新的力量”为主题的“全球服务贸易企业家峰会”在国家会议中心举行。联合国开发计划署等国际机构代表、知名学者以及国内外服务贸易企业代表，围绕服务贸易领域的创新发展，深入研讨展望未来。

百年变局给全球服务贸易创新发展带来挑战，但新一轮科技产业变革也带来新机遇。

“我们比以往任何时候都更需要创新。21世纪的挑战，需要21世纪的解决方案。新技术可以帮助加速可持续发展，保障人类和地球的未来。”联合国开发计划署驻华代表白雅婷的致辞强调了创新的重要性。

创新引领未来。大会发布的《全球服务贸易创新趋势报告2022》指出，科技创新、服务产品创新、商业模式和业态创新、管理创新、制度创新已成为当前服务贸易创新五大趋势。

近年来，全球服务贸易企业高度重视创新的战略价值，大幅提高创新投入强度，形成创新发展的内生动力。

戴上VR眼镜，拿起手柄，轻轻一挥就置身一场球赛现场。在2022年服贸会，高通公司展示的工体元宇宙GTVerse引人驻足，不少游客亲身体验数字技术的魅力。

高通公司全球副总裁夏权在峰会上表示，创新是移动行业的灵魂，5G、人工智能等数字技术成熟普及，催生大量数字化应用，带来服务贸易新业态、新模式，未来将依托持续创新的力量，助力数字经济和服务贸易的高速发展。

酷炫的无人驾驶数字人民币支付体验车，一次成型、无需修补抹灰的清水混凝土……在首钢园区的金融服务专题展和工程咨询与建筑服务专题展等专题展上，新技术、新应用不断带给人们惊喜。

“近年来，电信、计算机与信息服务、知识产权交易等新兴高端服务贸易业态发展前景向好，推动其他服务业态跨境贸易活动快速发展。”中国银行副行长王志恒说，银行业要服务产业转型升级大局，进一步优化金融资源配置，完善金融支持创新体系。

中建国际建设有限公司副总经理陈烈表示，从服务内容来看，新兴产业带来新的机遇，包括新基建、绿色建筑等新的诉求成为行业重要增量。

创新驱动发展，持续为中国经济注入新动能。国家统计局数据显示，2021年中国经济发展新动能指数为598.8，比上年增长35.4%，以新产业、新业态、新模式为主要内容的新动能实现稳步成长，经济活力不断提升，创新能力进一步增强。

顺应创新发展的新趋势离不开更多专业人才。本次服贸会期间，在中智展厅内，中智招聘云平台、人事管理服务平台、薪税云平台、医院管理信息系统等6款数字化服务新产品集中亮相，人力资源服务呈现数字化转型升级新趋势。

“人力资源是服务贸易的重要组成部分，是链接创新、合作、发展的核心要素和关键变量。”中国国际技术智力合作集团有限公司董事长卜玉龙说，要对照适应创新变革的新要求加快转型，引领创新，赋能人才引进来，推动劳务走出去，释放服务新动能。

据介绍，中国商务部将从深化全球交流合作、共享中国发展机遇、推动完善规则体系三方面出发，巩固服务贸易合作势头，共同发掘数字贸易、绿色低碳发展等新增长点，推动服务贸易繁荣发展。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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