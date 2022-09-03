本报北京9月2日电 （记者王俊岭）记者1日从中国出口信用保险公司了解到，今年1—7月，中国信保通过政策创新、产品创新、服务创新，扩大出口信用保险覆盖面，在短期出口信用保险项下承保服务贸易金额近38.7亿美元，向服务贸易企业支付赔款324.9万美元，出口信用保险对服务贸易的支持力度不断加大。

据介绍，今年1—7月，中国信保承保中小微企业出口1265.2亿美元，支持企业近14.4万家，其中不乏从事服务贸易的中小微企业。目前，中国信保已在南京、无锡、成都、张家港等多地架设中小微服务贸易企业统保平台，并与中国进出口银行、宁波银行等合作开发保单融资新产品，为企业提供更加便捷和全面的特色金融服务。

中国信保相关负责人表示，中国信保将积极满足服务贸易的多样化需求，更好发挥政策性作用，进一步创新发展服务贸易承保模式，加大对服务贸易的支持力度，更好地助力中国服务业提升国际竞争力。

(责编：赵欣悦、白宇)

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