本报北京9月2日电 （记者王俊岭）记者从大连商品交易所了解到，1日，在2022年中国国际服务贸易交易会“环境服务·双碳经济论坛”上，“中央气象台—大商所温度指数”正式发布。

该指数选取北京、哈尔滨等城市为基准城市，基于国家气象中心（中央气象台）数据编制，包括相关城市的月度累积平均温度指数（CAT）和月度制热（HDD）/制冷（CDD）指数。其中，以北京为代表的华北地区为玉米、小麦重要产区，以哈尔滨为代表的东北地区是大豆和玉米主要产区，相关温度指数可以较为有效地表征大豆和玉米等作物生长气温情况。今后，宏观管理部门可以参考该指数，为农产品保供稳价制定更加精准的政策；农业生产者可以根据该指数评估收获季的产量和价格，从而提前制定生产经营计划和风险管理计划。

(责编：赵欣悦、白宇)

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