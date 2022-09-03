北交所启动国债发行业务
2022年09月03日05:29 | 来源：新华社
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记者9月2日从中国证监会获悉，国债发行业务当日在北京证券交易所顺利启动。
证监会表示，在北交所启动国债发行，是平稳推进北交所政府债券市场建设、促进北交所高质量发展的重要举措；有利于提升交易所债券市场服务能力，更好支持实体经济持续健康发展；对于进一步增强资本市场服务国家宏观调控，助力稳定宏观经济大盘具有重要意义。
下一步，证监会将会同财政部、北京市委市政府等相关各方按照统筹布局、突出特色、分步推进的原则，推进北交所债券市场高标准、高起点建设，更好服务构建新发展格局。（记者姚均芳、刘慧）
(责编：赵欣悦、白宇)
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