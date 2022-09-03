【奋斗者 正青春·一线故事】易冉：愿做电焊“花木兰”
【奋斗者 正青春·一线故事】
组装车间里，蓝光四射，焊花飞溅。一名女电焊师戴着头盔、护目镜、口罩，身穿厚厚的工作服，在六尺高的工作台上，熟练地焊接铁路货车的中梁。
她就是中车长江集团株洲车辆有限公司电焊高级技师易冉。
烈日炎炎，车间内温度高达45℃。工作台上没有空调也没有风扇，工作服早已被汗水浸透。豆大的汗珠从额头滑入眼睛，易冉放下焊枪，擦擦汗珠，继续工作。
“这是气体保护焊，不能吹风，否则会影响工艺。”易冉告诉记者，有些特殊材料需要加热到150℃～250℃，才可焊接。为了按时完成任务，电焊工只能迎“火”而上。
铁路货车上的中梁，承载着全车的重量。腹板是中梁上的重要部件，对焊接有着最高等级的质量要求。易冉不敢有丝毫大意：“铁路货车的腹板要把分别为12毫米与6毫米厚的钢板焊接在一起，3条焊缝还有交叉，容易出现焊穿或者焊不透、熔合不好等缺陷。”
2000年夏天，18岁的易冉从武昌技校毕业，被分配到中车长江集团株洲车辆有限公司组装车间底架转台班。
第一次登上六尺高的转台，见到12台焊机一字排开，12簇焊花此起彼落，滋滋的焊弧声像一道气势磅礴的交响乐，易冉被这种场景迷住了，也感到了压力：“在学校，我只学过手把焊，从未试过这种半自动气体保护焊。”
苦练加上悟性，易冉很快在车间施焊量最大、工作条件最艰苦的底转班站稳脚跟，她焊出的一条条焊缝均匀、熠亮，完全看不出是一个新手的作品。
易冉仅用3年时间，就完成了从“技术铜星”到“技术金星”的跨越，是工厂设立该奖项20多年来用时最短的员工。2005年7月，23岁的易冉在全厂报考技师的20多名选手中以电脑绘图第一、实作第一、理论第二的成绩顺利考取集团公司技师资格，成为株洲车辆有限公司最年轻的技师。
2007年，公司出口订单猛增，易冉调入组装车间新产品试制班，参与3支点矿石漏斗车、C80BH、澳大利亚五联平车、巴西车、安格纳车、FMG敞车等所有国际国内新产品车辆的试制，不仅掌握了国际通用焊接标准，而且成为备受赞誉的“国际焊工”，先后摸索出一系列国际先进的焊接技巧。
2007年公司第一次向澳大利亚出口铁路货车，该车世界先进，技术标准采用远超美国AAR标准的欧洲标准。易冉负责核心部件中梁焊接攻关，澳方监造专家苛刻要求中梁焊接所有焊缝咬边为零，大焊角、坡口不能有弧坑。
“如此精准的手工操作，相当于数控机械手的精细标准。”一个半月的试制期间，易冉与另外一名焊接技师日夜守在生产一线。“刚开始我们一直做不到，总是需要不停地返工。”在焊接设备的选配、焊接参数的优化、工装胎膜的调试、传统操作手法的突破等方面，易冉与同事反复试验，最终成功。
“我独创出小规范就地填弧坑的新技艺，焊出首根优质中梁。平时冷若冰霜的澳方监造专家非常满意，对我竖起大拇指。”易冉说，“我最开心的不是创造出新技艺，而是展示了中国工人的素质，让‘中国制造’享誉全世界。”
22年来，易冉完成焊接交付铁路新型货车超过8万余辆。她带领团队参与公司焊接攻关项目试验100余项次，新材料焊接工艺性及工艺评定试验60余项，完成重载高速铁路货车技术创新47个，申报国家专利33项。2015年易冉被评为全国劳动模范，2018年12月入选“中国好人榜”。
“都说电焊辛苦，年轻人不愿意干，更不适合女孩子。但我想说，行行有难处，却各有各的乐趣与价值。我愿做电焊‘花木兰’，在焊花下绽放绚烂人生，在奋斗中为祖国昌盛添彩。”易冉说。
（记者 禹爱华 本报通讯员 俞强年）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 招商金控获批设立，系国务院国资委系统首家
- 人民网北京9月2日电 （记者罗知之）中国人民银行今日发布公告称，根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》等规定，人民银行审查并批准了深圳市招融投资控股有限公司的金融控股公司设立许可，并同意其更名为招商局金融控股有限公司（简称“招商金控”）。2021年8月，国务院国资委批复同意招商局集团（简称“招商局”）所属深圳市招融投资控股有限公司向人民银行申请设立金融控股公司。…
相关新闻
- 评论
- 关注