原标题：【奋斗者 正青春·一线故事】易冉：愿做电焊“花木兰”

【奋斗者 正青春·一线故事】

组装车间里，蓝光四射，焊花飞溅。一名女电焊师戴着头盔、护目镜、口罩，身穿厚厚的工作服，在六尺高的工作台上，熟练地焊接铁路货车的中梁。

她就是中车长江集团株洲车辆有限公司电焊高级技师易冉。

烈日炎炎，车间内温度高达45℃。工作台上没有空调也没有风扇，工作服早已被汗水浸透。豆大的汗珠从额头滑入眼睛，易冉放下焊枪，擦擦汗珠，继续工作。

“这是气体保护焊，不能吹风，否则会影响工艺。”易冉告诉记者，有些特殊材料需要加热到150℃～250℃，才可焊接。为了按时完成任务，电焊工只能迎“火”而上。

铁路货车上的中梁，承载着全车的重量。腹板是中梁上的重要部件，对焊接有着最高等级的质量要求。易冉不敢有丝毫大意：“铁路货车的腹板要把分别为12毫米与6毫米厚的钢板焊接在一起，3条焊缝还有交叉，容易出现焊穿或者焊不透、熔合不好等缺陷。”

2000年夏天，18岁的易冉从武昌技校毕业，被分配到中车长江集团株洲车辆有限公司组装车间底架转台班。

第一次登上六尺高的转台，见到12台焊机一字排开，12簇焊花此起彼落，滋滋的焊弧声像一道气势磅礴的交响乐，易冉被这种场景迷住了，也感到了压力：“在学校，我只学过手把焊，从未试过这种半自动气体保护焊。”

苦练加上悟性，易冉很快在车间施焊量最大、工作条件最艰苦的底转班站稳脚跟，她焊出的一条条焊缝均匀、熠亮，完全看不出是一个新手的作品。

易冉仅用3年时间，就完成了从“技术铜星”到“技术金星”的跨越，是工厂设立该奖项20多年来用时最短的员工。2005年7月，23岁的易冉在全厂报考技师的20多名选手中以电脑绘图第一、实作第一、理论第二的成绩顺利考取集团公司技师资格，成为株洲车辆有限公司最年轻的技师。

2007年，公司出口订单猛增，易冉调入组装车间新产品试制班，参与3支点矿石漏斗车、C80BH、澳大利亚五联平车、巴西车、安格纳车、FMG敞车等所有国际国内新产品车辆的试制，不仅掌握了国际通用焊接标准，而且成为备受赞誉的“国际焊工”，先后摸索出一系列国际先进的焊接技巧。

2007年公司第一次向澳大利亚出口铁路货车，该车世界先进，技术标准采用远超美国AAR标准的欧洲标准。易冉负责核心部件中梁焊接攻关，澳方监造专家苛刻要求中梁焊接所有焊缝咬边为零，大焊角、坡口不能有弧坑。

“如此精准的手工操作，相当于数控机械手的精细标准。”一个半月的试制期间，易冉与另外一名焊接技师日夜守在生产一线。“刚开始我们一直做不到，总是需要不停地返工。”在焊接设备的选配、焊接参数的优化、工装胎膜的调试、传统操作手法的突破等方面，易冉与同事反复试验，最终成功。

“我独创出小规范就地填弧坑的新技艺，焊出首根优质中梁。平时冷若冰霜的澳方监造专家非常满意，对我竖起大拇指。”易冉说，“我最开心的不是创造出新技艺，而是展示了中国工人的素质，让‘中国制造’享誉全世界。”

22年来，易冉完成焊接交付铁路新型货车超过8万余辆。她带领团队参与公司焊接攻关项目试验100余项次，新材料焊接工艺性及工艺评定试验60余项，完成重载高速铁路货车技术创新47个，申报国家专利33项。2015年易冉被评为全国劳动模范，2018年12月入选“中国好人榜”。

“都说电焊辛苦，年轻人不愿意干，更不适合女孩子。但我想说，行行有难处，却各有各的乐趣与价值。我愿做电焊‘花木兰’，在焊花下绽放绚烂人生，在奋斗中为祖国昌盛添彩。”易冉说。

（记者 禹爱华 本报通讯员 俞强年）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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