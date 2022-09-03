原标题：2022年全国“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动启动仪式在京举办

2022年9月2日，全国“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动启动仪式在北京举办。本次活动由中国人民银行金融消费权益保护局指导，中国人民银行营业管理部、中国银行保险监督管理委员会北京监管局、中国证券监督管理委员会北京监管局、北京市地方金融监督管理局、北京市互联网信息办公室联合主办，中国农业银行北京市分行承办。除北京主会场外，济南、武汉、海口、长春和乌鲁木齐等地均设置了分会场。

从2019年起，人民银行、银保监会、证监会、网信办等四部门已经连续四年开展9月“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动。举办本次启动仪式的目的在于扩大活动品牌影响力，在全国范围统筹协调、上下联动，发挥“几家抬”优势，形成“全国一盘棋”合力，宣传金融好故事，弘扬金融正能量。

启动仪式在别具特色的“消保行长说”环节中拉开序幕，依次从各分会场点亮金融宣教地图，进而形成全国“一盘棋”的金融宣教覆盖网络。各单位金融宣教志愿者们集思广益，创作了情景剧、合唱、诗朗诵、京剧等群众喜闻乐见的节目，围绕近期社会关注、群众关心的金融消费领域热点问题，声情并茂地开展金融知识普及，揭露金融诈骗手段，防范非法金融活动。活动特别邀请了基层党群志愿者，将金融宣教与基层党群服务工作紧密结合，以“奉献、互助、健康、向上”的精神凝聚全社会力量，号召更多金融专业人士和基层工作人员加入金融宣教志愿者队伍，为金融消费者提供更专业的宣教服务。活动现场气氛热烈、高潮迭起，线上线下热情互动，取得了良好的宣传效果。

(责编：崔元苑、董童)

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