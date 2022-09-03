长征五号B遥四运载火箭安全运抵文昌航天发射场
2022年09月03日09:46 | 来源：新华网
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新华社海南文昌9月3日电（李国利、刘淑芬）记者3日从中国载人航天工程办公室了解到，执行梦天实验舱发射任务的长征五号B遥四运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于近日安全运抵文昌航天发射场。之后，长征五号B遥四运载火箭将与先期已运抵的梦天实验舱一起按计划开展发射场区总装和测试工作。
目前，发射场区各参试系统正在按计划开展任务相关准备工作。
(责编：赵光霞、袁勃)
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