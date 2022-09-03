我国成功发射遥感三十三号02星
2022年09月03日09:49 | 来源：新华网
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9月3日7时44分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号02星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。 新华社发（汪江波 摄）
新华社酒泉9月3日电（杨晓敏、奉青玲）9月3日7时44分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号02星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
9月3日7时44分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号02星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。 新华社发（汪江波 摄）
这颗卫星主要用于科学试验、国土资源普查、农产品估产及防灾减灾等领域。
这次任务是长征系列运载火箭第435次飞行。
9月3日7时44分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号02星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。 新华社发（汪江波 摄）
9月3日7时44分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号02星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。 新华社发（汪江波 摄）
9月3日7时44分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号02星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。 新华社发（汪江波 摄）
(责编：赵光霞、袁勃)
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