中新网9月3日电 据中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)消息，针对国内疫情多点散发和部分地区遭遇持续高温干旱天气、能源供应紧张的情况，国铁集团高效统筹疫情防控和物流保通保畅，大力开展电煤保供专项行动。

6月20日电煤保供专项行动开始以来，至8月31日，国家铁路已累计发送电煤3.2亿吨，同比增长30%；全国363家铁路直供电厂存煤6341万吨，同比增长88%，可耗天数25.5天，同比增加10天。

据介绍，下一步，国铁集团将继续统筹好疫情防控和物流保通保畅工作，密切关注各地电厂煤炭运输需求，继续深入开展电煤保供专项行动，采取有力有效措施，全力保障重点区域、重点电厂电煤供应。(中新财经)

(责编：郭思邈、李楠桦)

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