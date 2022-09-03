人民网北京9月3日电 （记者夏晓伦）“金融插上互联网、移动互联网和AI的翅膀，让我们整个的服务能力、服务边界得到了很大拓展，服务效率以及金融的个性化服务深度也得到提升。”360数科CTO王继平在近日举办的“从再造到赋能——2022年技术开放日”上表示。

对于科技如何守住底线，360数科首席算法科学家费浩峻在开放日上提出了三方面看法：第一是产品底线，产品的本质是服务和赋能，服务源于增长，赋能则是针对小微客户；第二是数据底线，就是保护用户的每一个数据；第三就是科技底线，首先确保所有的技术都会通过技术委员会的评审，其次评审机制会穿插在业务开展的每一个环节，最后是正确的价值引导。

360数科大数据研究院院长沈赟表示，在风控方面需要三个支点：一是数据，如果没有数据，巧妇难为无米之炊；二是通过整个团队的高效协作，进行不断进化、不断迭代；三是反馈，在风控体系建设中不断的形成正反馈，进而促进整个业务的发展。

360数科信息安全专家吴业超表示，在数据安全过程中，首先是组织建设，数据安全涉及到研发、安全、管理和整个流程的细节，必须有管理层参与才可以推下去。到了临界的地方，就需要做防护层和策略层，比如数据管理、身份认证等。而在事件层面，要分为事前、事中、事后，在每一个过程里面，都会引入一些指标或者技术手段。

据了解，在获客方面，360数科打造出了第二代增长引擎Glaucus超级大脑，每天进行270亿次的运算；在运营方面，其用户标签达到30个大类1000+数量，支持秒级实时策略和千万级别用户互动；在风控方面，其自建Argus引擎，以毓数大数据处理平台和集团安全技术能力为底座，形成客户识别能力和反欺诈能力；在智能客服方面，陆续开展在多模态机器人和视频机器人等方向的深入探索，推动人和机器协同；在安全方面，自建的山海安全态势感知系统，追踪电信诈骗全流程环节，为合作伙伴赋能。

对于未来，王继平表示：“如果我们只作为从业者，在这个行业里我们就只是1，而如果我们成为行业的赋能者，我们就能从1到100，让技术释放出更大的能量。唯有以技术重构价值链，把自身技术能力逐步开放，赋能给全行业，方能打破增长瓶颈，迎来发展第二曲线。”

(责编：郭思邈、高雷)

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