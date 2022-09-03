月下棹神舟，星夜赴天河

中国一代代航天人

接力绘制的宇宙画卷

正在逐渐清晰起来

截至目前已有3批共计9名航天员

进入中国空间站

CCTV-7《国防故事》推出系列报道

《中国空间站里的航天员》

今天

我们走进神舟十三号航天员们

为期半年的“出差之旅”

脚踏星空，远望地球

出舱活动，感觉良好！

2021年10月16日

神舟十三号载人飞船发射成功

顺利将翟志刚、王亚平、叶光富

3名航天员送入太空

2021年11月7日

神舟十三号航天员乘组

迎来了他们的首次出舱活动

“我已出舱，感觉良好”

这是航天员翟志刚

时隔13年后

再次进行出舱活动

“02感觉良好”

20时28分

航天员王亚平成功出舱

成为中国首位

进行出舱活动的女航天员

迈出了中国女性

舱外太空行走第一步

“我已出舱，感觉良好”

12月26日

神舟十三号航天员乘组

迎来了第二次出舱任务

这也是航天员叶光富的

首次出舱活动

神舟十三号航天员乘组

也收获了一个新的称呼

“感觉良好乘组”

吃得好，过得妙

空间站生活，感觉良好！

在空间站里

航天员们的生活是什么样的呢？

这一次任务的“太空餐”

品类更加丰富

根据航天员个人情况

对食谱进行个性化调整

比如叶光富是成都人

菜谱中就会有一些

偏辣口味的菜品

王亚平是山东人

海鲜当然必不可少

而作为东北人的翟志刚

口味接受范围比较广

一块糯米糕也被他吃出了乐趣

在轨驻留生活期间

翟志刚、王亚平还协同配合

给叶光富理了发

由于太空中没有重力

剪下来的头发会四处飘散

为了应对这种情况

就需要用到特殊的

“太空理发装置”

推发器通过软管

与残渣收集器相连

可以及时将剪下来的头发

吸入残渣收集器里

长时间的驻留

除了来自环境的考验

更大的挑战来自航天员自己

他们将面对的

是中国人在太空长期驻留

身体和心理的极限

工作之余

航天员们积极进行太空锻炼

对抗失重生理效应

减少肌肉萎缩和钙质流失

并且主动进行自我心理调节

中国空间站的首个中国年

太空过年，感觉良好！

2022年1月31日

除夕

远在距离地球约400公里的

中国空间站里

“太空出差三人组”

已经在轨驻留三个半月

2022年的春节

是中国航天员们

第一次在太空过年

除夕当天

中国空间站被布置一新

航天员翟志刚

将福字张贴在舱壁上

航天员王亚平

将一张年画挂在了舱顶上

航天员叶光富

一边拿着对联

一边调整福字的摆放

大家忙得不亦乐乎

当天下午

是航天员与亲人的

视频通话时间

新发型搭配上新衣服

过年的仪式感直接拉满

航天员通过双向视频

与家人分享太空生活的点滴

传递思念

航天员叶光富

还换上喜庆的红色唐装

与家人欢乐互动

夜幕降临，华灯初上

航天员们开始准备年夜饭

饺子飘动，汤汁扑鼻

太空失重环境下的年夜饭

也吃得奇妙而欢乐

晚上7点30分

中国空间站过境祖国上空

航天员王亚平

从太空拍下了

灯火璀璨的除夕夜

“这是我们第一次从太空视角

看除夕夜的中国

城市的灯光像火焰一样

特别漂亮”

神舟十三号载人飞行任务中

3名航天员

圆满完成了两次出舱活动

两次“天宫课堂”太空授课活动

开展了多项科学技术试验与应用项目

圆满完成了6个月的在轨飞行

最终安全返回地面

星辰大海、征途无边

探索的脚步从未停止

中国航天的璀璨画卷

一批批航天人共同绘制

未来可期！

(责编：赵光霞、袁勃)

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