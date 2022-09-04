以“智联世界 元生无界”为主题的2022世界人工智能大会9月3日下午闭幕。上海市经济和信息化委员会主任吴金城在闭幕式上表示，本届大会举办121场线上线下活动，浦江两岸多地协同，海内海外同频共振。与往届相比，观众参与度更高、传播覆盖面更广、行业影响力更大。

为期3天的大会汇聚国内外嘉宾500余位，其中图灵奖得主4位，诺贝尔奖、菲尔兹奖、马尔奖得主各1位，国内外院士80余位、高校校长20余位。论坛覆盖技术创新、产业应用、法治伦理和生态建设四大领域，涉及30多个专业方向，包含AI+元宇宙、脑机接口等当前人工智能全球热点议题。在线观看总人次突破6.38亿。

9月1日，在2022世界人工智能大会展区里，一位工作人员（左）向参观者介绍一款智能文字识别AI系统对青铜鼎铭文的识别展示。新华社记者 方喆摄

被称为人工智能界“奥斯卡”的卓越人工智能引领者奖（SAIL奖）评选结果发布；16家企业首发新品；《人工智能生成内容白皮书》《元宇宙安全发展上海倡议（2022）》等18份报告发布；AI科技人才全球云聘会启动，600余家企业发布1万余个岗位需求，搭建全球人才互动平台……

闭幕式上，25个上海人工智能代表性产业项目签约，总投资近150亿元；十亿新赛道子基金募资启动，百亿信贷创新支持工具发布；此外，快手上海研发中心、幻身科技VR智能技术研发中心、清博智能元宇宙研究院等项目将聚焦元宇宙平台建设，加速产业创新。

自2018年以来，上海连续举办五届世界人工智能大会，“以会兴业、以会引智、以会聚才”效果显著，不仅关键技术取得突破、百余个重大应用场景示范赋能，而且大批人工智能人才聚集上海、地方立法先行探索，上海人工智能形成良好发展生态。

比如在上海人工智能创新集聚的徐汇区，相关企业总数达682家。今年前8个月，平均每个月有6家人工智能相关企业落户徐汇，一个“垂直硅谷”、一条“科创绣带”、一个“发展集聚区”，正从落子到成势。（记者龚雯）

(责编：白宇、赵欣悦)

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