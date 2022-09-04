找到好支点 四两拨千“金”（快评）
2022年09月04日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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政府专项债券是拉动有效投资的重要政策工具，要发挥其四两拨千“金”的作用，需要把优势项目作为“支点”。
青岛地铁项目正是这样的一个好“支点”，建成后，不仅方便人们出行，还能串起沿线人流、物流、信息流，激发市场活力，撬动经济发展。有了政府专项债券增信，项目创新性地争取外债、银团贷款等多样化金融机构配套融资，保障了项目顺利推进。
用好政府债券扩大有效投资，是巩固经济回升向好趋势的重要举措。今年全国新增地方政府专项债券3.65万亿元，重点用于交通、能源、生态环保、保障性安居工程等领域项目。从社会效益上看，项目选择既利当前又惠长远，加大惠民生、补短板等领域投资；从经济效益上看，则要用改革的举措、市场的办法，完善投入回报机制，挖掘收益来源，吸引更多社会资本投入，支持民营企业投资。
在加快项目开工和建设的同时，要确保资金安全、规范、高效使用，强化专项债券“借、用、管、还”全流程管理，防范化解地方政府隐性债务风险，真正释放积极财政政策活力。
《 人民日报 》（ 2022年09月04日 02 版）
(责编：罗知之、陈键)
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