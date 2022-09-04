本报记者 颜 欢

“当前，合作、创新和可持续发展备受全球关注。联合国教科文组织十分赞赏中国在全球发展面临诸多不稳定不确定因素的背景下，如期举办服贸会，通过对话、交流促进世界和平与发展。”日前，联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰在接受本报记者专访时表示，服贸会是中国为全球服务贸易发展打造的国际性平台，“我们希望通过服贸会展示联合国教科文组织与在华伙伴携手，为建设一个更可持续的未来而共同努力”。

2021年来华赴任后，夏泽翰一直非常关注中国的生态文明建设，到过中国很多地方。在广西桂林，他惊叹于当地保存完整、山清水秀的生态系统；在贵州贵阳，他注意到越来越多年轻人正积极投入到文化遗产保护工作中；在福建福州，他在晋安河畔感受当地水系治理成就，感慨这些有益经验“应该成为全人类宝贵的财富”……夏泽翰表示，中国是最大的发展中国家，提出“双碳”目标并付诸行动，绿色发展成就斐然，充分体现了负责任大国的责任和担当。

“本届服贸会将‘绿色’作为主要议题之一，富有远见。一方面，绿色发展是未来服务贸易必须努力的方向；另一方面，中国有丰富的相关领域治理经验。”夏泽翰举例道，首钢园就是中国发展变化的一个注脚——那里曾创造了钢铁冶金业的辉煌，通过变身为冬奥会赛场、服贸会会场，如今已成为全球闻名的文创园区，它的发展变化是中国不断推动经济转型升级的成功缩影。

在服贸会联合国教科文组织展台，来自云南省石林彝族自治县的几位年轻人通过载歌载舞的形式展示中国国家级非物质文化遗产撒尼刺绣，并邀请观众现场学习针法，活动很受欢迎。据夏泽翰介绍，早在2007年，联合国教科文组织与梅赛德斯—奔驰公司就开始在华推动中国世界遗产地保护和管理项目，发展了多个遗产地可持续生计项目，积极促进生态保护，造福当地民生。

“在中国这些年，我们得到了项目所在地政府和社会各界的大力支持，也见证了中国不断推进非遗保护与文旅产业发展的有效行动，相关理念和经验值得向其他国家推广。”夏泽翰表示，中国在发展文旅等服务产业时，善于将民众对自然和生活的热爱与经济发展联系起来，充分挖掘其中可能的增长点，“这很值得借鉴”。

夏泽翰表示，近年来中国正在积极开展与其他发展中国家在世界遗产地保护和管理方面的合作，推动遗产保护的可持续发展。“建设一个可持续发展的未来不是某一个国家的责任，必须通过各方共同努力才能实现。”夏泽翰说，“我们期待同中方一道，继续推进文化遗产经验交流和教育培训合作，帮助更多国家提升文化遗产保护和文旅发展水平。”

《 人民日报 》（ 2022年09月04日 03 版）

(责编：罗知之、陈键)

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