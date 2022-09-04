尹双红

时下，在一些地方，沙果陆续成熟上市。围绕小沙果，内蒙古自治区科尔沁右翼前旗做起了产业“大文章”：新鲜沙果可以加工成果汁、果脯、果酱等产品，保鲜库的建设让沙果实现了反季节销售，赏花节、采摘节的举办让更多人吃上了旅游饭。立足当地特色资源，做大做强沙果产业，既让群众口袋鼓了起来，也让当地乡村环境美了起来。

小果子之所以能撬动大发展，得益于深入推进农业供给侧结构性改革。农产品往往具有季节性强、保鲜期短等特点，受仓储物流影响较大。贯通产加销、融合农文旅，既有助于解决农产品保鲜难、储运难的问题，让农产品更好出村进城，也能有效提升产品附加值，让农民更多分享产业增值收益。使生产、物流、包装、销售等环节更加畅通，加工、餐饮、旅游、电商等业态更加丰富，乡村地区的资源优势才能更好转化为产业优势。

产业振兴是乡村振兴的重中之重。近年来，从陕西柞水木耳，到福建闽清橄榄，再到山东冠县灵芝，各地不断夯实产业基础，乡村特色产业加快发展，让农村群众的日子更红火。不断补短板、强优势、畅渠道，持续推进农村一二三产业融合发展，必能为乡村振兴注入强劲动能。

《 人民日报 》（ 2022年09月04日 01 版）

(责编：罗知之、陈键)

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