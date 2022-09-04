彭 江

原标题：上市公司发展韧性活力持续提升

截至8月31日，上海、深圳、北京证券交易所4825家上市公司披露了今年上半年业绩报告。在新冠肺炎疫情延宕反复、国际冲突加剧、外部通胀高企等超预期因素冲击下，A股上市公司整体经营业绩保持增长态势，上市公司质量稳步提升，结构进一步优化，其作为实体经济“基本盘”的地位得到巩固。

整体业绩超预期

今年上半年，上市公司整体经营业绩保持稳定增长态势，特别是以制造业为代表的实体企业表现出较强韧性和活力，增长动能强劲。

数据显示，上半年，上市公司实现营业总收入34.54万亿元，同比增长9.24%；实现净利润3.25万亿元，同比增长3.19%，一、二季度增速分别为5.49%、1.16%，二季度业绩增速普遍超出市场预期，体现了上市公司的发展韧性。

“疫情影响下，二季度A股上市公司盈利仍能实现正增长，实属难得。其中，上游行业盈利高增长对整体盈利贡献较大。”中金公司研究部策略分析师、董事总经理李求索表示。数据显示，今年上半年，非金融类上市公司实现营业总收入和净利润为29.23万亿元、1.95万亿元，同比增长10.89%、4.55%。自去年一季度起，实体企业营收增速持续高于金融类公司，反映出我国经济脱虚向实的良好发展态势。

今年上半年，深市主板制造业公司实现营业总收入5.05万亿元，同比增长9.64%；实现净利润合计3709.41亿元，同比增长6.17%。其中，213家公司净利润增幅超过50%，占全部制造业公司的21.6%。从细分行业看，有色金属、煤炭、医药生物、电力设备、基础化工等5个细分行业业绩增长势头良好，平均净利润同比增幅均超30%。

“新能源领域的创新增长活力不断释放，行业高景气度延续。”川财证券首席经济学家陈雳说。以科创板为例，晶科能源等12家光伏产业链企业上半年扩产提质增效，营业收入和归母净利润同比分别增长106%、210%，五成公司净利润翻番；容百科技等14家动力电池产业链企业在三元正极材料、负极铜箔材料等细分市场占有率领先，营业收入和归母净利润同比分别增长84%、92%。

在多个“硬科技”前沿领域，科创板产业集聚效应和板块示范效应凸显，重点产业链业绩增长亮眼。目前，科创板集成电路产业链公司达73家，占A股同行业上市公司约六成，已形成链条完整、协同创新的发展格局，上半年营业收入和归母净利润同比分别增长34%、23%，六成公司营业收入、净利润双增长，尤其是半导体设备及材料等产业链支撑环节的国产化进程加速，订单大幅增长。

市场“含科量”提升

上市公司在研发创新方面表现突出。中国上市公司协会数据显示，上半年，上市公司平均研发支出营收占比为1.69%，其中，计算机、生物产业、高端装备制造业研发强度居前，分别达10.29%、10.10%和6.84%，市场“含科量”显著提升。

创业板公司研发强度不断提高。今年上半年，创业板公司研发投入金额合计达732.76亿元，同比增长24.07%。其中，宁德时代、迈瑞医疗、蓝思科技、欣旺达、深信服、汇川技术等6家公司研发投入超过10亿元。研发强度方面，创业板公司中有244家公司超过10%，92家公司超过20%，分别较去年同期增加18家、29家。上半年，创业板公司平均研发人员数量达550人，较去年同期增加51人。

在“硬科技”集中的科创板，公司加快推进自主创新。今年上半年研发投入金额合计达460.54亿元，同比增长20%；研发投入占营业收入比例平均为17%，63家公司研发投入强度在30%以上；合计新增发明专利超4800余项，平均每家公司拥有发明专利数达120项。

北交所上市公司持续加大研发投入，平均研发人员数量达155人，研发支出共计19.67亿元，同比增长32.77%，平均研发强度4.25%，其中77家公司研发投入同比增长，15家公司研发强度超10%。北交所部分公司已成为细分领域龙头，在进口替代方面发挥了重要作用。

应对挑战保民生

面对挑战，上市公司上半年在保民生、稳就业方面积极发挥作用。

沪市主板汇聚了一批关系国计民生的支柱产业，在上半年疫情反复、原料涨价的形势下，全力保供稳价、保障民生。能源供应方面，五大电力龙头公司上半年发电量合计超4500亿千瓦时，同比增长8%；物流运输方面，以煤炭运输为主的大秦铁路上半年完成货物发送量3.5亿吨，同比增长2.4%；圆通速递、德邦股份上半年快递业务完成量同比均实现增长。

稳就业方面，沪市主板公司上半年整体就业人数达1667万人。物资保障方面，食品药品、批发零售保持稳定供应，养殖企业上半年合计完成出栏量390万头，同比增长91%；光明乳业保障疫情期间上海每日乳制品总产量约800多吨，永辉超市日产超20万份保供套餐；上海医药、九州通、老百姓等公司药店在疫情期间“应开尽开”，并主动承担防疫物资配送。

科创板公司积极抗疫保供，确保重点产业链有序运转。一方面，实施闭环运营与居家办公相结合，稳步恢复生产经营秩序；另一方面，加大投资扩产力度，上半年累计投入832.84亿元用于工程建设及资产购置，逐步提升产能，稳定供应能力。

招商基金研究部首席经济学家李湛表示，随着稳增长、促消费政策逐步发力，生产端延续向好，商品消费已有复苏迹象，服务消费也有望逐步改善；投资端项目落地形成实物工作量有望加速，出口短期有望继续保持高增长。

(责编：罗知之、陈键)

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