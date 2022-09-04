人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

前7月累计发行3.47万亿元——

专项债早发快用保重点项目

李华林
2022年09月04日08:24 | 来源：经济日报
小字号

原标题：专项债早发快用保重点项目

今年以来，专项债发行节奏明显前置。财政部最新数据显示，1月份至7月份，全国地方政府新增专项债券已累计发行3.47万亿元（含部分2021年结转额度），用于项目建设的专项债券额度已基本发行完毕，发挥了专项债带动有效投资、稳定宏观经济的重要作用。

专家认为，在当前国内经济下行压力加大的背景下，作为积极财政政策的重要发力点，专项债被寄予拉动投资、扩大需求、稳定增长的厚望。随着今年新增专项债额度使用完毕，下一阶段，如何盘活专项债务限额空间，提高资金使用效率，持续带动有效投资，是实施积极财政政策的关键。

调整优化使用范围

“相较去年同期，今年专项债发行进度显著提前。专项债作为全年经济增长的重要抓手，发行速度明显加快，进一步凸显出政府对稳增长的决心和信心。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示。

除发行使用进度加快，今年新增专项债的支持范围也进行了调整优化。财政部预算司负责人、政府债务研究和评估中心主任宋其超此前表示，今年财政部合理扩大了专项债券使用范围，主要包括加大惠民生、解民忧等领域投资，支持增后劲、上水平项目建设，推动补短板、强弱项项目建设等方面。据财政部介绍，今年前7个月，专项债主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等重点领域；各地已安排超过2500亿元专项债券资金，用作铁路、收费公路、干线机场等重大项目资本金，积极发挥出政府投资“四两拨千斤”的撬动效应。

“专项债继续用于九大重点领域，并合理扩大在补短板、强弱项、惠民生领域的使用范围，不断提升效能，更加注重精准、可持续，有助于保持经济运行在合理区间。”中国财政科学研究院研究员王泽彩表示，各地高度重视专项债券项目的识别、遴选、储备，按照“资金跟着项目走、项目跟着绩效走”的总体要求，强化资金管理，确保专项债券尽快形成实物工作量。

随着发行规模不断增大、发行节奏持续加快，专项债是否会出现到期未偿还风险？目前来看，风险可控。“按照有关政策规定，专项债券通过地方政府性基金收入和专项收入偿还，对于符合条件的项目允许发行再融资债券偿还到期本金。”财政部有关负责人表示，截至7月末，今年已到期的专项债券本金5332亿元均已按期足额偿还。

依规监管资金用途

专项债早发快用，有力保障了重点项目的开工建设。数据显示，截至7月末，专项债资金共支持超过2.61万个项目建设，其中在建项目约1.44万个、新建项目约1.17万个。

值得注意的是，近期，重庆、贵州、四川、福建等省份发布公告，对地方政府债券特别是专项债券用途进行调整，涉及项目较多。

“从审计部门和各地披露的信息来看，专项债资金用途调整主要是由于项目实施过程发生重大变化，比如土地审批延迟、疫情影响等。”王泽彩分析，地方调整专项债券资金用途，在一定程度上能防止资金闲置，有利于加快项目建设进度，尽快形成实物工作量。

按照相关规定，专项债用途调整必须严格履行规定程序。如何防止地方随意挪用或先挪用、后调整专项债资金用途？李旭红建议，一方面要做好前期保障，从资金投向领域及项目合规性、成熟度、融资收益平衡等方面加强审核把关，提高专项债券项目储备质量，改善项目收益；同时，对专项债券项目实施穿透式监测，严格测算项目收益，改善项目收益。另一方面要及时管理核查，建立处罚机制，通过开展常态化核查、建立违法违规处理处罚机制等措施，及时发现债券资金使用中的新情况新问题，保持监管压力。

为切实督促专项债资金用在“刀刃”上，财政部表示，下一步将指导地方用好政府专项债券资金，充分利用近期地方政府债券发行规模相对较小的窗口期，完成今年新增专项债券发行收尾工作。同时，加快专项债券资金使用，按照“零容忍”的要求，督促地方加快专项债券项目管理，切实防范专项债券风险。

盘活债务限额空间

近段时间，中央多次对专项债发行使用作出重要部署。7月28日召开的中共中央政治局会议提出，用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额；8月24日召开的国务院常务会议进一步明确，依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。

“国务院常务会议提出依法用好专项债地方结存限额，意味着下半年财政政策将保持在一定力度，继续发挥政策积极效能。”李旭红表示，上半年基建投资靠前发力，地方政府存在财政资金不足的问题，用好专项债结存限额，将适当缓解部分地区财政压力并推动基础设施建设。同时，国务院常务会议强调“依法用好”，有助于约束及防范财政风险。

如何用足用好专项债务限额，还面临一些挑战。招商银行研究院宏观经济研究所所长谭卓表示，当前专项债限额空间总量充足，但存在区域分布不均、项目与空间不匹配的问题，限额空间较多的地区多为经济发达地区，而欠发达地区所剩空间较小。同时，还要注意增发专项债对于地方政府债务率的影响。

下一阶段，如何用好地方政府专项债券资金，以更好地稳投资、稳就业、稳增长？

王泽彩表示，依法盘活债务限额空间，用足用好专项债务限额，将对基建投资、经济增长等发挥乘数效应。首先，应强化绩效导向下的项目识别工作，对于有科学可行性分析、完备资金平衡方案，以及能产生较高经济社会效益的项目优先安排入库。其次，将绩效管理方法融入专项债券项目全生命周期，通过事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价与结果应用，确保项目执行可查、可控，资金使用有效。此外，还要加快专项债资金使用，打通项目推进堵点，尽可能在第三、第四季度形成更多实物工作量。

“各地政府可从三方面依法盘活限额空间，提高专项债资金使用效率。”李旭红建议，一是要做好专项债项目储备工作，不仅需要提前申报，还应注重提升申报项目质量，提高专项债项目审批通过率。二是要规范专项债投资领域，重点保障民生等重点领域的债务投资，严禁将资金投向不符合条件的领域和项目。三是要匹配好债务发行和项目建设时间周期，避免债务资金闲置，对于已投入建设的成熟项目，要加快形成更多实物工作量，切实带动有效投资和消费，助力经济稳增长。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
谨防受骗！民政部公布8个涉嫌非法社会组织 中华民族音乐研究会等在列
　　人民网北京9月3日电 （记者王仁宏）近日，民政部公布2022年第二批涉嫌非法社会组织名单，包括国际信用与能力认证协会、中国自驾旅游产业联合会、中华民族音乐研究会等。 民政部提醒社会公众提高警惕，避免上当受骗。…
招商金控获批设立，系国务院国资委系统首家
　　人民网北京9月2日电 （记者罗知之）中国人民银行今日发布公告称，根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》等规定，人民银行审查并批准了深圳市招融投资控股有限公司的金融控股公司设立许可，并同意其更名为招商局金融控股有限公司（简称“招商金控”）。2021年8月，国务院国资委批复同意招商局集团（简称“招商局”）所属深圳市招融投资控股有限公司向人民银行申请设立金融控股公司。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部