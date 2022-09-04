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对涉企违规收费零容忍

李万祥
2022年09月04日08:24 | 来源：经济日报
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原标题：对涉企违规收费零容忍

日前召开的国务院常务会议指出，改革是政策工具箱中极重要工具，要坚持以改革激活力，进一步降低市场主体制度性交易成本。整治涉企违规收费作为其中重要举措，是对市场主体关切问题的积极回应，彰显零容忍态度。

多年来，为企业减负的文件政策不断出台，相关部门也多次组织清理整治。然而，涉企违规收费问题仍是层出不穷。与税收法定不同，收费属于“自收自支”，具有部门性、地方性、行业性。早在2014年，国务院办公厅就印发《关于进一步加强涉企收费管理减轻企业负担的通知》，专门部署加强涉企收费管理工作，并明确建立和实施涉企收费目录清单制度。但在实际工作中，乱收费、乱罚款、乱摊派等违规行为屡禁不止，企业深受其害。比如，对企业该享受的优惠含含糊糊，不该有的收费却不论出处，照单必收。又比如，落实降费减负政策不到位、借疫情防控违规设立收费项目等，不仅增加了各类市场主体的不合理负担，也损害了政府公信力。

违规收费问题不除，企业就难以安心从事生产经营。要严格划定权力边界，制定清单，在“法无授权不可为”的同时，强调清单之外一律禁止。权力任性而为，有的因为边界不清，缺乏管束；有的则是知其不可为而为之的越界行为。例如，中介机构超过政府定价和政府指导价违规收费、向市场主体转嫁应由政府部门承担的费用、将行政审批事项转为中介服务并收费等。深入整治涉企违规收费，就是要将权力关进制度笼子，从根本上杜绝利用行政权力乱收费、借助行政影响力强制诱导收费等行为。

从严审批，健全监督制约机制。关进笼子里的权力，不仅要看得见，还要接受“放大镜”“显微镜”的监督。对于乱罚款、收过头税费等违规行为，就要发现一起严肃查处一起。目前，全国各地正集中开展涉企违规收费专项整治行动，全面排查交通物流、水电气暖、地方财经、金融、行业协会商会等五大领域涉企违规收费现象，效果初显。

具体执法行为应公平公正、规范透明。该不该罚、应该罚多少，执法机关要有准绳，统一尺度，坚决杜绝机械执法、选择性执法等。特别是对于涉事小微主体，若没有造成损害或严重后果，依法能减轻处罚的就减轻，能免予处罚的就予以警告或口头教育，争取达到最好的惩戒效果。

当前正处于经济恢复紧要关口。我们既要争分夺秒推进稳经济一揽子政策发挥效能，也要用“放管服”改革办法优化营商环境，保障政策效能加快释放。越是紧要关口，越要沉住气、管住手，继续在法治化轨道上深化税费改革，进一步稳预期、增信心、强后劲。

(责编：罗知之、陈键)
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