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《报告》显示：中国新型城镇化进程开启高质量深化发展

2022年09月04日13:27 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者李彤）在2022年中国国际服务贸易交易会期间，中国发展研究基金会与普华永道联合发布了《机遇之城2022》报告。报告显示，进入2022年中国的新型城镇化进程开启了高质量深化发展的新篇章，以中心城市带动现代化都市圈和城市群的建设、深化区域协调发展、关注绿色发展，将是未来一定时期内的城市发展的重点。

中国发展研究基金会秘书长方晋表示：“大城市及所在都市圈、城市群在经济发展中起着引领性作用。城镇化发展的过程中，我国涌现出许多世界级城市。北京、香港、上海已进入全球城市行列，广州、深圳、杭州、成都等城市在国际上的地位也不断提升。这些大城市是经济增长的源头和开放创新的高地。”

《机遇之城》的调研方法采用城市评估工具对选定的城市进行观察。评估工具包括10个观察维度，涵盖经济发展、社会民生、城市基础设施、自然环境、人口、城市治理及城市影响力等层面。10个观察维度下设5个变量，共计50个变量。与往年不同的是，今年的报告对观察方法和衡量体系进行了升级，重点关注了城市的创新及可持续发展方面。

普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示：“中国的新型城镇化进程迈入高质量发展阶段，在未来的一定时期内，我们将更加关注现代化都市圈和城市群的建设，关注中心城市在这一过程中的带动和辐射作用。区域中心城市的体量和规模不断扩大，以中心城市带动引领区域发展在未来一定时期内将是主要的驱动力。”

《机遇之城2022》观察城市范围为47座，覆盖了中国多个主要城市群的中心城市和节点城市，如京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群、中原城市群、关中平原城市群等，其中大湾区的“9+2”城市已覆盖。

《机遇之城2022》观察结果排在前四位的依然是北京、上海、深圳、广州这四个城市。其后十位依次是：杭州、南京、成都、宁波、苏州、武汉、香港、重庆、长沙、郑州。宁波是首次进入前十的城市，发展势头强劲。综合观察结果来看，区域中心城市逐步呈现不同发展特点，长三角、粤港澳大湾区等呈现多个城市人口规模相当、发展相对均衡的多中心特点，其它地区则是省会城市呈现“虹吸”模式。

(责编：罗知之、高雷)
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