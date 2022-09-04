人民网北京9月4日电 （黄盛）在2022年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）期间，作为2022服贸会全球合作伙伴和指定保险服务商，中国太保旗下中国太保产险在国家会议中心举办了“智汇合作 绿创未来——绿色保险助推能源低碳转型”专题论坛。

推动能源绿色低碳转型，是“十四五”可再生能源发展规划的重要战略任务，也是实现“双碳”目标的重要举措。在服贸会“开放合作绿色发展”的新方向下，本次论坛聚焦绿色保险助推能源低碳转型路径，分享构建新型能源保险体系的新思路、新技术、新模式，让绿色保险赋能低碳转型。

中国太保产险党委副书记、董事副总经理张毓华介绍了中国太保产险在保险创新与新能源创新相结合的过程中取得的初步成果，以及为推动实现“双碳”目标采取的多项措施。

“我们一方面，积极助力能源企业绿色低碳转型，开发了一系列碳资产相关保险产品，如碳资产损失类保险，有效保障碳交易市场各主体的碳资产损失；另一方面，积极为新能源产业发展提供专业解决方案和风险管理技术。”张毓华说，下一步中国太保产险将进一步融入、助力、推动能源低碳转型，通过创新供给、市场运作、协同合作等方式，为能源革命进程中的新型风险提供更加强大的风险屏障。

本次论坛还设置了主题演讲环节和重磅嘉宾访谈环节。参会嘉宾分别从政策、理论、产品和实务角度，阐述和介绍了能源行业低碳转型创新经验，为未来低碳转型提供了有益的建议和思路。在访谈环节，来自能源领域、保险领域的资深人士就“能源行业绿色发展新技术、新理念、新思路”的主题展开讨论。

论坛上，中国太保产险向华电集团递交全国首个绿色能源领域碳收益损失保险保单。同时，中国太保产险还与北京绿交所、中国电力企业联合会签订战略合作协议。

(责编：罗知之、高雷)

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