本报记者 李志伟

今年8月，中国担任联合国安理会轮值主席。中国本着负责任、建设性态度，同安理会成员和各方密切沟通协商，认真履行主席职责，推动安理会加强团结合作，更好发挥作用。其间，安理会既着眼当前突出问题，也思考长远解决方案，为应对各种挑战不懈努力，共举行20多场会议，通过2份决议、1份主席声明、1份主席新闻谈话，取得了积极成果。

各方对中方发挥的作用予以充分肯定，赞赏中方带领安理会积极应对热点问题，妥善处置突发事件，高度评价中国担任轮值主席期间展现出的开放包容姿态和务实高效作风。中方表示，作为安理会常任理事国，中国将一如既往履行应尽责任和义务，发挥积极和建设性作用，为世界和平与发展、为发挥联合国更大作用作出新的贡献。

倡导对话合作 维护共同安全

当今世界，百年变局加速演进，单边主义、强权政治、阵营对抗等思维和行为搅动国际安全局势，各种风险挑战复杂交织。中方认为，面对重重挑战，国际社会别无选择，只有坚持真正的多边主义，坚守《联合国宪章》宗旨和原则，大力倡导对话，增进理解信任，维护公平正义，团结合作应对。

根据中方倡议，8月22日，安理会举行主题为“加强对话合作，维护共同安全”的公开会。安理会成员围绕会议主题展开深入讨论，就事关国际安全的根本性问题广泛交换意见。

联合国秘书长古特雷斯表示，在制定新的和平议程时，要从过去的事件中吸取教训，致力于采取对话、外交和互信等和平工具。《不扩散核武器条约》第十次审议大会主席兹拉维宁表示，《不扩散核武器条约》是国际社会在维护共同安全方面的共识，各国加强团结而非分裂至关重要。

中国常驻联合国代表张军表示，全球化时代，世界安危与共。习近平主席提出全球安全倡议为实现共同安全指明方向。尊重各国主权和领土完整是实现共同安全的基础，是国与国交往的“黄金法则”。各国要坚定维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚持真正的多边主义，支持联合国及其安理会发挥有效作用，积极回应时代需求和各方期待。

加蓬常驻联合国代表米歇尔·比安赞同中方观点，他表示，对话可以帮助实现和平、克服分歧，促进制定更好、风险更低的冲突替代方案。国际社会应通过对话寻找办法，摆脱当前面临的危机和紧急局势。

支持能力建设 实现持久和平

当前，非洲国家面临新冠肺炎疫情、战乱冲突、气候变化、能源和粮食危机等多重冲击，迫切希望国际社会加大关注和投入。非洲一直是安理会也是中国的优先关注重点。根据中方倡议，安理会8月8日举行主题为“非洲和平与安全：加强能力建设，实现持久和平”的公开辩论会。这是中国连续第三次在担任安理会主席期间倡议举办聚焦非洲的主题活动。公开辩论会得到广大会员国积极响应，40多个国家的代表与会发言。

中国代表团在会前提出概念文件，针对非洲国家长期面临的治理能力薄弱、维护和平手段有限、资源不足等问题，强调支持非洲国家加强能力建设的重要意义。中方表示，帮助非洲提升能力建设是国际社会共同的责任，强烈呼吁国际社会支持非洲加强政府治理能力、安全部门履职能力、可持续发展能力，培养壮大非洲人才队伍。中方强调，加强政府治理能力必须坚持正确的方向，应该尊重和信任非洲国家政府，支持政府发挥主导作用。不能为援助附加政治条件，不能干涉非洲国家内政甚至越俎代庖取代当地政府作用。中国愿同非洲国家一道，以推动落实全球安全倡议为契机，促进非洲实现可持续的和平与安全。中国愿积极推进落实全球发展倡议和中非合作论坛成果，深化务实合作，更好造福非洲人民。

与会各方高度赞赏中国倡议举办此次会议，积极评价中国为支持非洲和平发展所作贡献。非盟委员会政治事务与和平安全委员班科莱认为，能力建设对维护非洲持久和平至关重要。中国作为安理会轮值主席倡议举行本次会议，重要且及时，切中了非洲面临的关键问题，符合非洲国家需要。

安理会成员协商一致通过了中方起草的主席声明。这是安理会首份关于非洲能力建设的成果文件。声明就支持非洲加强能力建设提出系统性主张和建议，其中既有理念引领，也有行动方案，既有应对疫情等紧迫挑战的举措，也有着眼长远的治本之策。摩洛哥、南非、突尼斯等国代表感谢并赞赏中方倡议举办公开辩论会并起草主席声明，强调支持非洲国家能力建设，助力实现非洲持久和平，让广大非洲国家人民受益。

展现中国智慧 贡献中国方案

8月，安理会议程上很多热点问题处于关键阶段，酝酿着新的变化，贯穿安理会工作的主线是“对话、合作、降温”。中方同安理会其他成员一道，努力调动积极因素，推动对话和解，为政治解决热点问题创造有利条件。

中方密切关注热点事态发展，全力推动安理会及时处置，发挥应有作用。8月4日，安理会发表主席新闻谈话，对也门冲突方延长休战表示欢迎，呼吁冲突方就扩充休战协议相向而行，为早日实现全面停火创造条件。8月8日，中方推动安理会召开紧急公开会，为推动加沙局势降温、巩固停火发挥重要作用。安理会还应成员要求，就乌克兰问题举行三场公开会，就利比亚、阿富汗问题举行公开会，审议叙利亚、苏丹等问题，并就联合国驻黎巴嫩临时部队授权等通过延期决议。

中方本着开放、包容态度，致力于增进互信，减少对抗，增强安理会团结，提升安理会权威性、包容性和工作效率。阿联酋常驻联合国代表拉娜·努赛贝表示，在中方倡议下，安理会8月举行了维护共同安全、支持非洲能力建设两个标志性会议，这代表安理会在践行多边主义方面取得积极进展，阿联酋支持中国所做工作。巴西常驻联合国代表罗纳尔多·科斯塔表示，中国非常成功地主持了安理会工作，付出巨大努力，确保安理会8月议事议程顺利推进。

张军表示，中方主席月工作画上句号，中国为世界和平、发展、安全而不懈努力的脚步不会停顿。中国共产党第二十次全国代表大会即将召开，中国发展将迈向新的起点，开启新的征程。我们有愿望、有能力为世界和平与发展、为发挥联合国更大作用作出新的贡献。中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议代表了中国应对全球性挑战的根本方向。中方愿同安理会成员和全体会员国一道，继续不懈努力，展现中国智慧，贡献中国方案，携手打造共同安全、实现共同发展，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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