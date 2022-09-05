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“为黑山人民的未来开辟新前景”

本报记者  谢亚宏
2022年09月05日08:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　不久前，黑山首条高速公路——南北高速公路优先段通车。黑山总统久卡诺维奇等政要出席通车仪式。时任总理阿巴佐维奇在致辞中表示：“我们今天不仅开通了一条道路，更是为黑山人民的未来开辟新前景。”

　　南北高速公路项目南起海滨城市巴尔，北至黑山与塞尔维亚边境城市博利亚雷，全长约180公里，其中优先段长约41公里，由中国路桥工程有限责任公司于2015年5月开工建设，是整个项目中技术要求最高、施工难度最大的一段。

　　优先段跨越两个气候带和两个地质带，共有16座隧道、20座桥梁、3座互通立交，项目桥隧比约60%。其中规模最大的莫拉契查大桥桥身长960米，墩身最高达168米，最大单跨190米，各项数据都是黑山道路建筑记录中的“全国之最”。2017年，黑山大学土木系100多名师生来到大桥墩身施工现场，观摩学习桥梁施工技术。2019年，大桥合龙时，时任总理马尔科维奇表示，莫拉契查大桥建造难度大，大桥顺利合龙显示出中国企业的实力，也证明黑山有能力克服困难建设大型基础设施。

　　优先段经过黑山最长的河流塔拉河，这里的河谷被纳入联合国教科文组织“人与生物圈计划”，当地政府十分关注项目采取的环保措施。累计取得53份环境许可，全线设置19套污水处理设备，每天对沿线噪声、空气质量和污水等进行监测……中方团队的环境保护体系及工作规程严谨细致，受到当地环保部门认可。数据显示，塔拉河的水质和区域内的生物多样性一直保持在高水平区间内。

　　为沿线村镇翻修道路和医院，疏通排水系统，捐建多所小学……中企坚持履行社会责任，造福当地。项目经过的村落水源匮乏，村民只能靠收集雨水生活。中企了解情况后，从18公里外将清洁水源引入每一户村民家中，让这里彻底告别了靠天喝水的日子。黑山主流媒体《胜利报》专门刊发报道，称赞中国建设者为当地民生作出的贡献。

　　作为黑山划时代的项目，南北高速公路将在全面建成后与塞尔维亚境内道路连接，成为泛欧走廊的一部分，助力国家整体发展。黑山前副总理易卜拉希莫维奇表示，南北高速公路优先段是一条互通之路，不仅将密切黑山国内各地区之间的联系，而且将深化黑山与地区国家、中国乃至全世界的联系。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月05日 03 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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