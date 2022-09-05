据新华社雅加达9月2日电 （记者汪奥娜、努鲁尔）当地时间2日下午，雅万高铁高速动车组和综合检测列车运抵仪式在印度尼西亚雅加达丹戎不碌港举行。

下午4时，在港口码头聚集人群的欢呼声与掌声中，包裹着绿布的动车组列车缓缓从货轮中被吊车抬出，随后精准地被放置到旁边停靠的一辆轴线车上。

印尼中国高速铁路有限公司董事总经理德维亚纳·斯拉梅·里亚迪在运抵仪式上表示，这两组列车的到来对雅万高铁建设来说是一个非常重要的里程碑，令人振奋。

中国出口雅万高铁的两组列车1日运抵丹戎不碌港，包括1组用于载客运营的高速动车组和1组承担高铁线路综合检测任务的综合检测车。这是雅万高铁项目首批运抵印尼的高铁列车。

抵港卸船后，这两组列车将分批通过公路运往万隆的德卡鲁尔动车段。雅万高铁项目承包商联合体车辆负责人刘绍禹告诉记者，这一路地形较为复杂，所以在前期线路勘测的基础上，配备了专业运输保障团队，并制定了严谨的运输方案，确保车辆能够安全抵达。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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