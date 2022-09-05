据新华社德国慕尼黑9月2日电 （记者朱晟）2022中国汽车产业发展（泰达）国际论坛欧洲分论坛2日首次在德国南部城市慕尼黑举办。来自中国和德国的汽车业界人士等通过线上线下相结合方式，共同探讨中欧、中德汽车产业发展。

中国驻慕尼黑总领事童德发对记者表示，本次论坛聚焦中欧、中德汽车产业合作，为双方经贸企业界人士加深合作交流提供了平台。

中国汽车技术研究中心有限公司副总经理周华在发表视频致辞时表示，中欧汽车产业经贸往来在新冠疫情蔓延背景下依然呈现双向逆势增强态势。中汽中心将助力中国汽车企业走出国门，支持全球汽车企业走进中国，为全球汽车产业贡献中国方案。

与会德方专家一致表示，德中都重视发展汽车电动化和自动驾驶，双方合作联系紧密，欢迎更多中企到德国巴伐利亚州投资，设置研发中心。

论坛期间，双方围绕政策标准、市场准入、检验检测和战略规划等进行交流。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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