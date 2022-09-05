本报评论部

新时代的标志性成果，在日新月异的神州大地上随处可见，既反映在经济社会生活的各个领域，也发生在每个人的身边。身边的变化最真切、最动人，也最能勾勒出新时代中国的奋进图谱。本版今起推出系列评论，与读者一起从具体而微、可感可知的变化中，感悟新时代这十年的壮阔历程。

——编 者

人不负青山，青山定不负人。绿水青山既是自然财富，又是经济财富

星轨，是恒星持续移动产生的轨道。在北京，以前拍星轨往往需要去郊区；而近段时间，有摄影爱好者在首钢园就拍到了星轨。过去在郊区，现在在城区，拍摄星轨的位置之变，真真切切地展示着北京空气质量的持续改善。以去年为例，北京市空气质量优良天数达到288天，占全年总天数的78.9%，比2013年增加112天；重污染天数降至8天，比2013年足足减少50天。看得见的变化，生动体现了新时代10年来生态文明建设的显著成效。

良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。前不久，习近平总书记在辽宁考察时，来到位于锦州市小凌河和女儿河交汇处北侧的东湖森林公园，考察当地生态环境修复保护情况，强调：“生态文明建设最能给老百姓带来获得感，环境改善了，老百姓体会也最深。北京的大运河、上海的苏州河、天津的海河等，改造后都很好，群众都很欢迎。像这样的公园要多建，给老百姓建、给大众建，为人民群众创造幸福生活。”环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以前所未有的力度抓生态文明建设，开展一系列根本性、开创性、长远性工作，系统形成了习近平生态文明思想，指导我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，美丽中国建设迈出重大步伐。这十年，天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感不断提升。

朗朗晴空、徐徐清风，民生之要、百姓之盼。遥想多年以前，重污染天气、黑臭水体、垃圾围城、农村环境脏乱差一度成为“民心之痛、民生之患，严重影响人民群众生产生活，老百姓意见大、怨言多”。随着大气、水、土壤污染防治三大行动计划深入实施，蓝天、碧水、净土保卫战全面推进，老百姓身边的突出生态环境问题得到集中攻克。在上海，住在杨树浦港旧址旁的市民，曾经苦于工厂轰鸣、污水横流，人们盼着推开窗户不再有刺鼻臭味，经过艰苦治理，现在江岸美景重现。在安徽省马鞍山市，面积986亩的薛家洼，过去集聚着码头、固废堆场、“散乱污”企业、养殖场、危旧民居、渔民住家船和作业船等，“滨江不见江”，经过综合整治，如今变成了百姓亲江亲水亲绿的美丽岸线和城市“生态客厅”。日益清新的空气、清洁的水质、清丽的山川，让老百姓实实在在感受到生态环境质量改善。

生态保护和污染防治密不可分、相互作用。习近平总书记曾打过一个形象的比喻：“污染防治好比是分子，生态保护好比是分母，要对分子做好减法降低污染物排放量，对分母做好加法扩大环境容量，协同发力。”这十年，从制定修订环境保护法等多部法律法规，到全面开展中央生态环境保护督察；从建立以国家公园为主体的自然保护地体系，到持续开展大规模国土绿化行动；从生态文明建设目标评价考核制度和责任追究制度全面推行，到河湖长制、林长制全面落实……十年砥砺奋进，十年成就非凡，我们像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，让一幅幅“青山不墨千秋画，绿水无弦万古琴”的大美图景徐徐铺展，让人民群众进一步享受到蓝天白云、繁星闪烁，清水绿岸、鱼翔浅底，鸟语花香、田园风光。

人不负青山，青山定不负人。绿水青山既是自然财富，又是经济财富。福建长汀河田镇芦竹村村民蓝晓红有一张珍藏了十几年的老照片，照片里，“山是秃头山，水是黄泥水”——那是她家鸡场最初的模样。要养鸡，先种树。通过人拉树苗，肩挑溪水，树一棵一棵栽，绿一寸一寸长，7000多株桂花、1000多株红豆杉、300多株罗汉松和500多株红叶石楠陆续在红土里扎根。生态向好，换来的是养殖场的规模和效益不断提升，去年的销售额近1000万元。熟食包装纸盒上，一句话格外醒目——“绿水青山就是金山银山”。这是当地群众的心声，也是经过实践检验的真理。放眼神州，越来越多的群众吃上了生态饭、过上了好日子。一个个旧貌换新颜的生态故事，生动地说明：生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系，而是辩证统一的关系；只有把绿色发展的底色铺好，才会有今后发展的高歌猛进。

汾河，黄河第二大支流，曾一度受到严重污染，经过持续治理攻坚，“汾河晚渡”如诗如画，汾河景区成为太原市民休闲娱乐的好去处。2020年5月12日，习近平总书记来到汾河太原城区晋阳桥段。站在汾河岸边，听到汾河逐步实现了“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”，习近平总书记点头称赞：“真是沧桑巨变！”这是对成绩的肯定，也是持之以恒推进生态文明建设的号召。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，弘扬困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲的奋斗精神，持续用力，久久为功，盎然绿色必将逐渐成为高质量发展的底色，良好生态必将日益成为幸福生活的常态。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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